Marmara İlahiyat Camii Nerede? Marmara İlahiyat Camisi Tarihi, Özellikleri, Hikayesi Ve Mimarı Hakkında Bilgi

Marmara İlahiyat Camii, Marmara Üniversitesi’nin Bağlarbaşı yerleşkesinde bulunuyor. Sadece cami olarak değil bir kültür merkezi anlayışıyla inşa edilmiştir. Cami 4500 kişi kapasiteli olup, betonarme alt yapı üstüne çelik konstrüksiyonlarla yapılmıştır.

Marmara İlahiyat Camii Hakkında Bilgi

Cami; Üsküdar, Kadıköy, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Üsküdar-Ümraniye Metro hattı gibi en işlek ve merkezi bir lokasyonda bulunuyor. Üniversite içinde olmasına rağmen, çevre ahali tarafından yoğunlukla kullanılıyor. Özellikle Karacaahmet Mezarlığına yakın olması nedeniyle, cenaze namazlarına ev sahipliği yapıyor. Cami, günümüzde protokol camisi olarak kabul ediliyor. Önemli ve ünlü kişilerin naaşları bu camiden kaldırılıyor.

Üniversite yerleşkesinin özel bir alan olması, caminin dış kullanımı konusunda sıkıntı oluşturacağı göz önünde bulunulmuş. Bu nedenle cami, Mahir İz Caddesine bakan bölgede yapılmış. Camiye dışardan girişler bu caddeye açılan bir kapıdan yapılıyor.

Camiyle birlikte bina bir kompleks olarak tasarlanmış. Üst kat ana ibadethane olarak tasarlanmış. Alt katlarda; dershaneler, konferans salonu, sergi alanları, kitap kafe ve sinevizyon bölümleri yer alıyor. Kültür Merkezi olarak adlandırılan yapı bir sosyal çekim merkezi görevini görüyor.

Marmara İlahiyat Camii Nerede ve Nasıl Gidilir?

Cami, İstanbul’un Anadolu yakasında Üsküdar semtinde bulunuyor. Anadolu yakasından geliyorsanız 12A belediye otobüsüne binip, Kültür Merkezi durağında iniyorsunuz. Metroyla gitmek isterseniz M5 Ümraniye-Üsküdar metrosuna binip, Bağlarbaşı durağında iniyorsunuz.

Marmara İlahiyat Camii Tarihi

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, yerleşke içinde bir cami inşası kararı alıyor. 1982’de caminin inşası tamamlanıyor. Cami, 2012’ye kadar ibadete açık şekilde hizmet veriyor. Bu yılda yapılan depreme dayanıklılık testleri sonucunda, caminin depreme dayanıklı olmadığı tespit ediliyor.

2012 yılında cami yıkılıyor. Yeni yapılacak caminin modern-klasik olması konusunda tartışmalar yaşanıyor. Sonunda modern tarzda bir cami yapılması kararı alınıyor. Sadece cami değil, caminin de içinde bulunduğu Kültür Merkezi 4 katlı olarak betonarme ve çelik konstrüksiyondan yapılıyor.

23 Ekim 2015’de cami Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Abdullah Tivnikli Tatbikat Camii adıyla cumhurbaşkanı tarafından ibadete açılıyor.

Marmara İlahiyat Camii Özellikleri

Cami, klâsik mimarlık geleneğinin bugünün diliyle bir yorumu olarak tasarlanmıştır. Kubbe tasarımında; makro ölçekten mikro ölçeğe kâinatın bütününde yer alan dönüş hareketini esas alınmış. Kubbede 1000 yıllık Anadolu geleneği olan kırlangıç tavan tekniği kullanılmış. Camiyi kaplayan merkezi kubbede parçalar üst üste bindirilerek helezon bir yapı oluşturulmuştur. Beyaz kubbenin üzerinde spiral olarak dizilen mavi dikdörtgen aydınlatma pencereleri bulunuyor.

Cami, betonarme üstüne oturtulmuş 12 taşıyıcı sütun olan çelik konstrüksiyonlardan oluşuyor. Kubbe bu çelik sütunların üzerine oturtulmuştur. Caminin her iki yanında klasik minare görünüşünden farklı gökyüzüne doğru incelerek yükselen üç sütundan oluşuyor.

Caminin içi de Türk geleneklerine ve mimarisine uygun şekilde dizayn edilmiş. Mihrap, minber ve kürsü doğal taşlardan yapılmış olup, bir bütünlük oluşturuyorlar. Her iki sütunun arasında beşgen yekpare kafes aydınlatma pencereleri bulunuyor. Üçgen kirişler ve sütun kemerleri hat yazılarıyla bezenmiş. Caminin ortasına caminin küçük modelini yansıtan bir havuz yerleştirilmiş.

Marmara İlahiyat Camii Hikayesi

Caminin depreme dayanıklı olmadığı tespit edilip, yıkılmasından sonra yeni caminin nasıl bir mimaride yapılacağı tartışmaları yaşanmış. Caminin üslubu konusunda modern-klasik yaklaşım düşünce çatışması yaşanmış.

En sonunda Türk geleneği, İslami yaklaşım ve mimarisi göz önünde bulundurularak, modern bir cami inşasına karar verilmiş.

Marmara İlahiyat Camii Mimarı Kimdir? Kim Yapmıştır?

Marmara İlahiyat Camii’nin mimarı Hilmi Şenalp’tır. Hilmi Şenalp, caminin projesini de çizmiştir. Şenalp, Ataşehir’deki Mimar Sinan camisinin de projesini çizmiştir.