Festival festival Türkiyem

Hafif esintili bir yaz akşamında, açık havada bale ve opera temsili ya da konser izlemenin tadı başkadır. Bir de buna festival ruhu eklenince unutulmaz saatler yaşanır. Kimi zaman antik bir tiyatroda geçmişin izleri eklenir bu coşkuya, kimi zaman da bir ada sahilinde nefis bir manzara...

Uygun müzikler için

Urla Sahne’deki Chill-Out Festival’i ajandanıza kaydedin. Atölyelerin ve aktivitelerin de olduğu festival 22 Haziran’da. Kapı açılışı 12.00’de.

Bilet fiyatı 600 lira.

◊ Tree of Life Festivali İzmir Karagöl Tabiat Parkı’nda 26 Haziran’da başlıyor. DJ’lerin sahne alacağı, canlı performansların olduğu, ateş ve dans gösterileriyle yoga gibi aktivitelere de yer veren kamplı festival 1 Temmuz’da sona erecek. Bilet fiyatı 6.000 lira.

◊ 5. Trabzon Opera ve Bale Günleri 22-29 Haziran’da Trabzon Kültür Yolu kapsamında düzenlenecek. Samsun Devlet Opera ve Balesi’nden ‘Saraydan Kız Kaçırma’ operası ve ‘Carmen’ balesi KTÜ AKM Hasan Saka Salonu’nda izlenebilecek. ‘Bir Tenor Aranıyor’ müzikaliyse Atapark Haluk Ongan Sahnesi’nde.

◊ Efes Antik Tiyatrosu’nun sanatla buluşması 29 Haziran-13 Temmuz’da. 7. Efes Opera ve Bale Festivali kapsamında ‘Kuğu Gölü’, ‘Hisseli Harikalar Kumpanyası’, ‘Figaro’nun Düğünü’, ‘Evita’, ‘Tosca’, ‘Zorba’ ve çocuk operası ‘Barış Ormanı’ sahnelenecek. Biletler

500 ve 1.250 lira, çocuk operası da 50-100 lira.

◊ 21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali

3-22 Ağustos’ta Bodrum Kalesi’nde gerçekleşecek. Festival kapsamında ‘Kuğu Gölü’, ‘Carmen’, ‘Muhteşem Gatsby’, ‘Güldestan’, ‘Ballet Latino Tango’ ve ‘Zorba’ temsilleri izlenebilecek. Biletler 400 ve 850 lira.

◊ Isle of Escape’in bu yıl Bali’den sonraki rotası Bodrum. Müzik, sanat, ve gastronomi bir arada. 30-31 Ağustos’ta Susona Bodrum, LXR Hotels &Resorts’ta düzenlenecek festivalin biletleri 3.300 ve 5.500 (sahne arkası) lira.

◊ Bozcaada Caz Festivali bu sene 6-8 Eylül’de düzenlenecek. Konuklarından biri caz müziğin yenilikçi isimlerinden

Alfa Mist olacak. Kombine bilet 4.000 lira. Öğrenci kombine biletse 3.000 lira.



◊ 31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali 13-30 Eylül’de Aspendos Antik

Tiyatrosu’nda. Etkinlikte ‘Aida’, ‘Prens İgor’, ‘Kuğu Gölü’, ‘Carmen&Tango Ateşi’ ve ‘Tosca’ sahnelenecek. Biletler 550-1.250 lira.

Bu turneleri kaçırmayın

◊ Nilüfer, Türkiye turnesinin son iki konserini 20 Haziran’da İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda,

23 Haziran’daysa Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda verecek. Bilet fiyatı 1.140-2.850 lira.

◊ ‘Bamboleo’ ve ‘Baila Baila’ gibi çok sevdiğimiz şarkılarını canlı canlı dinlemek, Latin ezgileriyle doyasıya coşmak için Gipsy Kings by Andre Reyes’in eylüldeki turnesini beklememiz gerekiyor. Grammy ödüllü efsanevi grup, ailenin diğer müzisyen üyeleriyle birlikte

19 Eylül’de İzmir’de, 20 Eylül’de Antalya’da, 21 Eylül’de İstanbul’da, 23 Eylül’de Ankara’da ve 24 Eylül’de Adana’da konser verecek. Biletler

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