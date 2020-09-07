Maral Şelalesi Nerededir Ve Nasıl Gidilir? Maral Şelalesi Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Doğa tutkunları, Maral Şelalesi’ni gördükleri zaman büyülendiklerini ifade etmektedir. Turistlerin ilgi odağı olan şelale, flora ve fauna bakımından en zengin bölgelerinden birinde yer almaktadır. Bulunduğu bölgeye ayrı bir renk katan şelaleye bölge halkı tarafından “yeryüzü cenneti” adı verilmektedir.

Maral Şelalesi Nerededir ve Nasıl Gidilir?

Maral Şelalesi, Karadeniz Bölgesi’nin Artvin ilinin Borçka ilçesinde yer almaktadır. Göz alıcı şelale, Karçal Dağları’nda Maral Deresi üzerinde göz alıcı bir şekilde akmaktadır. Şelale’nin adı ise eski zamanlarda Mindieti olarak adlandırılan Maralköy’den gelmektedir. Ayrıca Türkiye’nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan Artvin ilinin Borçka ilçesi Camili Havzası’nda bulunan Maral Şelalesi, bölgeyi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir.

Maral Şelalesi Özellikleri

Maral Şelalesi, tek bir eğim kırıklığından, 65 metre yükseklikten düşmektedir. Şelalenin üzerinde bulunduğu Maral Deresi, Macahel Deresinin bir koludur. Macahel Deresi, yaklaşık olarak 45-50 km2 genişliğindeki havzanın sularını toplamaktadır. Çok sayıda yan kolu ile birlikte çevre sularını toplayarak Gürcistan sınırına girmekte ve orada Çoruh Nehri ile birleşerek Karadeniz’e ulaşmaktadır. Maral Şelalesi’nin sularının düştüğü yerde 2,5 m genişlik, 2,5 metre derinlik ve 40 m2 alana haiz dev kazanı meydana gelmiştir.

Maral Şelalesi’nin yıl içinde taşıdığı su miktarı doğal koşullara bağlı olarak farklılık göstermektedir. Kış mevsiminde kış yağışları şelalenin bulunduğu bölgede kar şeklinde görülmektedir. Buna bağlı olarak ilkbahar aylarında yağan karların erimesine bağlı olarak Maral Şelalesi’ndeki su miktarı artış göstermektedir. Yağışların azaldığı dönemde ise kaynak suları ile beslenen akarsu şelalenin akışının sürekliliğini sağlamaktadır. Maral şelalesinden dökülen suların oluşturduğu gölde yüzülebilmektedir.

Maral Şelalesi hakkında en çok bilinmesi gereken özelliklerden biri, 2005 yılında Unesco’nun “İnsan ve Biyoküre Programı” çerçevesinde Türkiye’nin ilk biyosfer rezervi ilan edilmiştir. Dünyaca tanınan Macahel Vadisi içerisinde yer alan şelaleyi, yemyeşil ladin ve kayın ağaçları bezemektedir. Macahel Vadisi Efeler, Düzenli, Maral, Uğurlu ve merkez yerleşim Camili olmak üzere toplam beş köyden oluşmaktadır. Vadi, Gürcistan’a komşudur. Türkiye’nin tek kıvrımdan dökülen en tazyikli suyuna Maral Şelalesi sahiptir.

Maral Şelalesi Giriş Ücreti (2020)

Maral Şelalesi’ni ziyaret etmeyi planlayanlar yolculuk masrafları ile birlikte şelale giriş ücretini de öğrenmek istemektedir. Bu konuda belirtmek gerekir ki Maral Şelalesi’ne giriş için herhangi bir ücret alınmamaktadır.

Maral Şelalesi Ziyaret Saatleri (2020)

Maral Şelalesi ziyaret saatleri merak edilmektedir. Maral Şelalesi, haftanın her günü saat:07.00- 19.00 arası ziyaret edilebilmektedir. Akşam saatlerinde bu alanda gezilmesi tavsiye edilmemektedir. Bunun sebebi yabani hayvanlarla karşılaşılması tehlikesi olmasıdır.

Doğu Karadeniz coğrafyasının en güzel özelliklerini yemyeşil bitki örtüsü ve temiz havası ile büyüleyen Artvin Borçka’da doyasıya yaşayabilirsiniz. Maral Şelalesi’ne gitmek için Macahel Geçidi’nden geçilmektedir. Borçka-Maral şelalesi yolundaki tek geçit burasıdır. Özel aracı bulunmayanlar için de alternatif ulaşım seçenekleri bulunmaktadır. Borçka’dan Camili minibüsleri ile Maral Şelalesi yakınına kadar rahatlıkla gidilebilmektedir. Yolculuk sırasında Macahel Geçidi’nin sis bulutları arasından güzel ve unutulmaz bir yolculuk yapılabilmektedir.

Maral Şelalesi’ni ziyaret edenler Artvin ili Borçka ilçesi sınırları içerisinde yer alan dünyaca ünlü Borçka Gölü’nü mutlaka ziyaret etmek istemektedirler. Maral Şelalesi’ni ziyaret ettikten sonra Borçka Gölü’ne doğru yola koyulabilirsiniz.