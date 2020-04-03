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Malatya'da allı turna sürüsü ilgi çekti
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 03.04.2020 - 10:40,Son Güncelleme:/

Malatya'da allı turna sürüsü ilgi çekti

Malatya'nın Darende ilçesinde allı turna sürüsü görüntülendi.

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Tohma Çayı ve Günpınar Şelalesi gibi birçok akarsuya ev sahipliği yapan Darende, doğanın yenilenme sürecinde farklı türlerdeki göçmen kuşlara da ev sahipliği yapıyor. İlçedeki kayısı bahçeleri arasında Anadolu'nun göç, gurbet ve hasret türkülerine ilham kaynağı olan allı turnalar görüntülendi. Genellikle kış aylarında güneye, ilkbahar ve yaz aylarında ise kuzeye göç eden allı turnalar, ilçenin en büyük sazlık alanlarına sahip Yeşiltaş Mahallesi mevkisinde konakladı.

Malatyada allı turna sürüsü ilgi çekti

Malatyada allı turna sürüsü ilgi çekti


 

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