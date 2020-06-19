Kuzey Kore'nin şehirleri neler? Kuzey Kore'nin başkenti, nüfusu, yüzölçümü, telefon ve posta kodu bilgileri

Kuzey Kore Doğu Asya'da yer alan bir ülkedir. Ülkenin resmi adı Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'dir. Kuzey Kore, Kore yarım adasında yer alan bir ülkedir. Rusya, Çin ve Güney Kore Kuzey Kore'nin komşu ülkeleri arasında yer almaktadır. Kuzey Kore komünizm ile yönetilen bir ülkedir. Kore İşçi Partisi'nin resmi ideolojisi sosyalizmdir. Korece Kuzey Kore'nin resmi dilidir. Ülkenin çoğu Kuzey Koreli mensubu kişilerdir. Azınlık olarak çok az kişi yaşamaktadır. Kuzey Kore Wonu Kuzey Kore'nin resmi para birimidir. Kuzey Kore'de trafik akışı sağdan ilerlemektedir. Kuzey Kore ve Güney Kore arasında yaşanan 1950 Kore savaşı yaklaşık olarak 3 yıl sürmüştür. Türkiye bu dönemde NATO'ya asker göndererek bu savaşta Güney Kore safında yer almıştır. Bu savaşta pek çok Türk askeri savaşmış ve gazi olmuştur.

Kore savaşı 1 milyonu aşkın insanın ölümüne sebep olmuş bir savaştır. Kuzey Kore diğer ülkelerden farklı bir zaman diliminde yaşamaktadır. Pyonyang zamanı Kuzey Kore'nin standart zaman dilimini oluşturur. Kuzey Kore spor faaliyetlerine oldukça önem veren bir ülkedir. Ülkede Dünya'nın en büyük stadyumu bulunmaktadır. Kuzey Kore resmi olarak ateist bir ülkedir. Ülkenin çoğunluğu ise ateisttir. Ülkede okuma yazma oranı ise Dünya'da zirve bir konumdadır. Ülkede ki okuma yazma oranı 0'dür. Kuzey Kore Dünya'da trafik ışıklarının olmadığı bir ülkedir. Ülkede ki trafik akışını trafik polisleri yönetmektedir. Kuzey Kore'de tek parti rejimi hakimdir.

Kuzey Kore'nin Şehirleri Neler?

- Pyongyang

- Hyesan

- Wonsan

- Kanggye

- Kuzey Hamgyong

- Kuzey Hwanghae

- Kangvon

- Changjin

- Ryanggang

- Hamhung

- Sariwon

- Nampo

- Rason

- Haeju

- Sinuiju

- Güney Hamgyong

- Pyongsong

- Güney Hwanghae

- Chagang

- Kaeson

- Kimchaek

- Samjiyon

- Tanchon

- Kaech'on

- Tockhon

- Kusong

- Anju

- Sunchon

- Songnim

- Hoeryong

- Munchon

- Manpo

- Sinpo

- Jongju

- Huich'on

- Kaesong

- Kangnam

- Hungnam

- Sangwon

- Dangdong

- Sudong

- Kümho

- Jeonju

- Sejong

- Gyeongju

- Andong

- Sonbong

- Musan

- Cheongju

- Tongchon

Kuzey Kore'nin Başkenti Neresidir?

Kuzey Kore'nin başkenti ülkenin aynı zamanda en büyük şehri olan Pyongyang'dır. Pyongyang Taedong nehri üzerine inşa edilmiştir. Pyongyang nüfusu 3.5 milyondur. Pyongyang eski SSCB şehirleri arasında yer almaktaydı. Bir dönem Sovyet hakimiyetine de girmişti. Pyongyang Kore savaşından sonra epey hasara uğramış bir yıkılmış bir şehirdi. Sovyet Sosyalist Rusya Cumhuriyeti tarafından yapılan yardımlardan sonra Pyongyang savaş bittikten sonra tekrardan inşa edildi.

Kuzey Kore'nin Nüfusu Kaçtır?

Kuzey Kore'nin yaklaşık nüfusu 25 milyondur.

Kuzey Kore'nin Yüzölçümü Ne Kadardır?

Kuzey Kore'nin yüzölçümü 120.538 kilometre karedir.

Kuzey Kore'nin Telefon Kodu Nedir?

Kuzey Kore'nin uluslararası arenada telefon kodu +850'dir.

Kuzey Kore'nin Posta Kodu Nedir?

Kuzey Kore'nin posta kodu 01000'dır.