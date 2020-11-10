Kuzey Kıbrıs’ın birbirinden güzel köyleri

Bafra

Tarihi merkezlere yakınlığı ve plajlarının muhteşemliği ile Kuzey Kıbrıs’ın en dikkat çekici köylerinden. Birçok kişiye göre adanın en güzel plajları burada yer alıyor. Eski adı Vokolida’nın ‘sığır çobanının kızı’ anlamına geldiği köy Bafra, Apostolos Andreas Manastırı, Kantara Kalesi, İskele İkon Müzesi ve Kral Mezarları gibi birçok tarihi yapıyı barındırıyor.









Bağlıköy

Kıbrıs’ın Kuzey batısındaki Güzelyurt ilçesinde yer alan, ‘ekoköy’ unvanına sahip, özelliklerini koruyabilmiş tipik bir Kıbrıs köyü. Adını bugün artık yok denecek kadar az olan bağlarından alan köyün Rumca adı Ampelikou da yine bağ anlamına geliyor. Görenlerin Türkiye’de Şirince’ye benzettiği köyün oldukça etkileyici bir de mutfağı var.



Akdeniz

Adanın en batısında, çam ormanlarının çevrelediği köy aynı zamanda deniz kenarında ve geniş bir kumsala sahip. Arkeolojik kazılarda 5000 yıl öncesinde ait yerleşim yerleri ve birçok tarihi eser burada ortaya çıkarılmış. Cüce fil ve su aygırı fosillerinin de bulunduğu bölge birçok endemik bitkiye ve kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Akdeniz Köyü’nde, doğa yürüyüşü, at binme, atv gezisi, bisiklet turu ve safari gibi etkinlikler de yapılabiliyor.









Beylerbeyi

Beşparmak dağlarının Girne’ye bakan yamacında, çamların arasında incir, limon, nar gibi meyve ağaçları ve çiçeklerle bezenmiş bir köy. Bölgede yerleşim yeri olmadan önce kurulmuş olan Bellapais Manastırı, köye ayrı bir güzellik ve önem kazandırıyor.











Dipkapraz

Burası insanın üzerine yapışmayan altın rengi kuma sahip kumsalları ve göz alabildiğine uzanan el değmemiş kıyılarıyla meşhur. Ancak buranın tek güzelliği denizi ve kumsalları değil. Aynı zamanda Milli Park, Doğal ve Arkeolojik Sit Alanı olan köy, Kıbrıs’ın en güzel canlılarından Kıbrıs eşeklerine de ev sahipliği yapıyor. Ayrıca burada özgür gezen yabani Kıbrıs eşeklerini ve daha yüzlerce canlı ve bitkiyi görebilirsiniz.