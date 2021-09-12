Küçük ve lezzet dolu bir kaçış rotası

YUNAN ESİNTİLERİ

Kirin Dede





Kirin Dede hem restoran hem de pansiyon olarak hizmet veriyor. 80’lerdeymiş hissettiren mekân Yunan adalarındaki lokal tavernalara benziyor. Servis çok başarılı. Meze ve deniz ürünleri taze ve lezzetli. Tereyağlı karidesini, kalamar tavasını ve güveçte ahtapotunu deneyin. Gözleme yapılan başka bir şubeleri daha var.

Kahvaltıları da abartısız ama lezzetli seçeneklerden oluşuyor. (0252) 413 17 11

GÜNBATIMINI KAÇIRMAYIN

Panocco Restaurant





Bu yaz hizmete giren The Panjur Otel’in sahil restoranı Panocco sıradışı dekorasyonuyla ilgi çekiyor. Söğüt’e yeni bir soluk getiren kırmızı şemsiyeleri ve bambu şezlongları çok şık. Menüdeki deniz ürünleri lezzetli. Sarımsak, turşu, limon ve domatesli ahtapot salatası nefis. Sübye kokoreç çok başarılı. Günbatımında bir şeyler içmek için de Panocco Restoran’ı tercih edebilirsiniz. (0252) 496 53 53

SIRADIŞI LEZZETLER

Barba Saranda





Söğüt’ün en popüler mekânlarından… Modacı Dilara Endican’ın sahibi olduğu Barba Saranda’da günbatımı harika. Menüsü alışılmışın dışında lezzetlerden oluşuyor. Kalamar roll, torik lakerda, kuzu kokoreç taco ve çıtır soft shell yengeç tempura tadabileceğiniz farklı seçenekler arasında.

Şefin badem unu ve agave şurubu kullanarak yaptığı lime ve karamelli cheesecake’i çok başarılı. (0530) 579 78 00

HER SEZON YENİ MENÜ

Manzara Restaurant





Eşsiz bir manzaraya sahip olan restoranın menüsünde deniz ürünleri ve et seçenekleri var. Özellikle yabancı turistlerin tercih ettiği bir mekân. Menü sezona uygun olan ürünlere göre sürekli değişiyor.

Akya ceviche, zerdeçallı midye dolma, balık salatası, kurutulmuş ahtapot salatası, jumbo karides ve vongole’li linguini beğendiğim, tavsiye ettiğim lezzetler arasında. (0507) 484 65 66

ACI KÖY BİBERLİSİNİ DENEYİN

Deli Keçi Dondurma





Söğüt’te dondurma için pek fazla seçenek yok ama Deli Keçi farklı dondurma ve sorbe çeşitleriyle bu boşluğu dolduruyor. Özellikle acı köy biberli dondurması çok farklı.

Dondurma dışında kahve ve tatlı molası da verebileceğiniz bir yer. (0530) 579 78 00

BİR KLASİK

Ahtapotçu Mehmet Usta





Söğüt’ün en sevilen mekânlarından Ahtapotçu Mehmet. Maalesef Mehmet Usta geçen yıl aramızdan ayrılmış. Bayrağı çocukları devralmış. Menü ahtapot yemeklerinden oluşuyor.

En favori yemekleri ahtapot lokum, Galiçya usulü ahtapot ve soyulmuş ahtapot ızgara. (0536) 549 99 30