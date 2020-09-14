Kariye Camii Nerede? Kariye Camisi Tarihi, Özellikleri, Hikayesi Ve Mimarı Hakkında Bilgi

Kariye Camii, İstanbul'da bulunan tarihi camiilerden biridir. 1945 yılından beri müze olarak kullanılmıştır.

Kariye Camii Hakkında Bilgi

Kariye Camii, tarihi özellikleri ile İstanbul'da bulunan en değerli camiilerden biridir. Savaşlarda harap olan kısımlarının onarım görmesine rağmen güzelliğinden ödün vermemiştir.

Kariye Camii'nin önemi Bizans döneminde artış göstermiştir. Büyük depremlerden hasar almadan kurtulmuştur. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra Türklerin eline geçmiştir.

Türklerin eline geçtikten 58 yıl sonra Sadrazam Atik Ali Paşa tarafından camiiye dönüştürülmüştür. Camiiye dönüştüren kişi olduğu için ismi "Atik Ali Paşa Camii" olarak da anılmaya başlamıştır. Dönüştürme sırasında iç duvarların desenlerinde değişiklikler yapılmıştır. Yapının orijinalliği bu işlemler sırasında korunmuştur.

Kariye Camii Nerede ve Nasıl Gidilir?

Kariye Camii, İstanbul ilinde Fatih ilçesinde bulunmaktadır. Dervişali Mahallesinde, adını taşıyan Kariye Camii Sokakta bulunmaktadır. Toplu taşıma ve kişisel araçlar ile ulaşıma açıktır.

Fatih'e giden minibüslere binerek Dervişli Mahallesinde inmek gerekir. Ardından beş dakikalık bir yürüyüş ile Kariye Camii'ye ulaşılır. İbadete açıldığı için hem müze olarak gezmek hem de namaz kılmak serbest hale gelmiştir.

Kariye Camii Tarihi

Kariye Camii, 6. yüzyılda inşa edilmiştir. Aziz Teodius tarafından 534 yılında yapımı tamamlanmıştır. 11. yüzyılda yeniden inşa edilmiştir. Çeşitli haraplar geçirdiği için savaş sonraları restorasyon yapılmıştır.

Dış narteks ve pareklezyon, 14. yüzyılda yaşanan Latin istilası sebebiyle zarar gördüğü için yapıya sonradan eklenmiştir. Teodor Metokhites tarafından yapılan bu işlemler, kendisi için yapılmıştır. Camiinin girişinde yer alan mermer bir taş ile mezarının yeri de belirtilmiştir. Aile yakınlarının mezarlarının da kendi mezarına yakın bir yerde olduğu bilinmektedir.

Kariye Camii Özellikleri

Kariye Camii, 5 ana mimariden oluşmaktadır. 6. yüzyılda inşa edilmiştir ve günümüze kadar restorasyonlar ile ayakta kalmayı başarmıştır. İçinde 16 adet pencere bulunur. Bu pencereler içerinin aydınlatılması için uzun olarak yapılmıştır.

Kariye Camii'nin ana mekanı 10,5x15 metrelik ölçülere sahiptir. Ana mekanın zemininde ve duvarlarında mermer kullanılmıştır. İç dizaynı mermer, mozaik ve freskolarla süslenmiştir. Uzunlamasına dikdörtgen yapısı vardır. Yaklaşık olarak 16x5 metrelik ölçüleri vardır.

534 yılında inşa edilmesi sebebiyle hem yerli hem de yabancı turistlerin dikkatini çekmiştir. Kariye Camii'nin atlattığı felaketlere karşı dayanıklı olması dikkat çekici bir özelliğidir. İçindeki mozaik işlemeler herkesin içinde hayranlık uyandırmaktadır.

Kariye Camii Hikayesi

Kariye Camii, kilise olarak inşa edilmiştir. Bu inşaat, Hz. İsa'ya adanmıştır. İçinde yer yer Hz. İsa ve Hz. Meryem'i temsil eden süslemeler bulunur. Mozaiklerde hem Hz. İsa'ya hem de HZ. Meryem'e rastlanır.

Khora sıfatına sahip ola bu yapı, Tanrının sınırsızlığını anlatmak için inşa edilmiştir. Evliya Çelebi, 17. yüzyılda bu yapıya "Evvelce sanatlı bir kilise." şeklinde yorumda bulunmuştur. İçindeki süslemelerin ve mozaiklerin zenginliğine dikkat çekmiştir.

Kariye Camii Mimarı Kimdir? Kim Yapmıştır?

Camiinin ilk inşa edilme sebebi manastır olarak kullanmak içindir. Aziz Teodius tarafından inşa edilmiştir. 11. yüzyılda ise yaşadığı yıkımdan dolayı yeniden inşa ettirilmiştir.

Aziz Teodius, Hz. İsa ve Hz. Meryem'in her işlemede övüldüğü bir manastır inşa etmiştir. Bu manastırın 534 yılında yapılmış olması sebebiyle günümüze kadar restorasyonlara ihtiyaç duyarak dayanmıştır. Büyük felaketlerden zarar alarak kurtulsa da yıkılmamıştır.