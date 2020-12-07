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Kapadokya'daki turistik merkezlerde Kovid-19 sessizliği
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 07.12.2020 - 15:21 | Son Güncelleme:

Kapadokya'daki turistik merkezlerde Kovid-19 sessizliği

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından sakinlik yaşanıyor.

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Peribacaları, ilginç kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, yeraltı yerleşim merkezleri, kayadan oyma tarihi manastır ve kiliseleri, doğal, kültürel ve tarihi zenginlikleri ile bilinen Kapadokya bölgesinde, müze ve ören yerleri ile hediyelik eşya satış alanları dün akşam saat 21.00 itibarıyla kepenk kapattı.

Turistlerin yoğunluk oluşturduğu, Ürgüp ve Avanos ilçeleri ile Uçhisar, Göreme, Ortahisar beldeleri ve çevresindeki doğal güzelliklerle bezeli alanlar sessizliğe gömüldü.

Bölgeye gelen konukların gün içinde katıldığı aktivitelerden at ve deve turları ile arazi araçlarıyla düzenlenen etkinliklerde kullanılan tur güzergahlarında da sakinlik yaşanıyor.

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