Jeju Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Jeju Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Jeju adası, kendine has doğası ve güzellikleri ile oldukça sevilen ve ilgi gören bir yer olma özelliği taşımaktadır. Bu adayı ilgi çekici ve farklı yapan bir özelliği bulunmaktadır. Ada da bulunan ve yaşamlarını orada sürdüren Haenyeolar adanın en ilgi çekici tarafı olarak ifade edilebilir. Türkçede ki manası ile denizkızları olarak bilinen Haenyeolar adanın en ilgi çekici unsurudur.

Jeju Adası Hakkında Bilgi

Jeju adası, aynı zamanda da Tanrıların Adası olarak bilinmektedir. Öncelikli olarak ada da yer alan plajlar ve deniz ziyaretçilerin son derece ilgisini çekecek türden bir güzelliğe sahiptir. Üstelik ada da yer alan kayalar da görüntüleri ile son derece beğeni toplamaktadır.

Jeju Adası Tarihi

Jeju adası, aynı zamanda Jejudo olarak da bilinmektedir. Güney Kore' de yer alan ada birçok kişinin de ilgisini çeken bir özelliğe sahiptir. Aynı zamanda da Kore'de yer alan en büyük volkanik ada olma özelliğini de taşımaktadır. Ada da yaşamakta olan yaklaşık 600 bin nüfusu ile görülmeye değer bir yer olduğu söylenebilir.

Jeju Adası Nerede?

Jeju adasına gitmeyi düşünen kişiler öncelikli olarak adanın bulunduğu yer ile ilgili fikir sahibi olmak ister. Jeju adası, Güney Kore'nin Güney bölgesinde yer almakta olan ve aynı zamanda da Güney Kore'nin bir ili olarak bilinmekte olan bir adadır.

Jeju Adasına Nasıl Gidilir?

Jeju adasına gitmeyi düşünen kişileri keyifli bir yolculuk bekliyor demektir. Çünkü Türkiye üzerinden Jeju adasına direk bir uçuş bulunmamaktadır. Jeju havaalanı üzerinden veya Güney Kore'nin bazı illerinden bot ile kolay bir şekilde ulaşım sağlanmaktadır.

Jeju Adası Gezilecek Yerler

Gezilecek farklı yerleri sevenler için Jeju adası da değerlendirilecek güzel bir seçenek olarak ifade edilebilir. Jeju adasında bulunan gezilecek yerler;

l Hamdeok plajı ziyaretçiler tarafından oldukça fazla sevilen ve tercih edilen bir yerdir. Denizin hem derin olmaması hem de temiz bir suya sahip olması sebebiyle de çok beğenilmektedir.

l Dongmun pazarı ise ada da yer alan geleneksel pazarlar arasında yer almaktadır.

l Jeju Kaya Parkı, ise kültürel bir değere ve öneme sahip olan bir bölge olarak bilinmektedir.

l Ejderha Başı Kayası, kayanın ejderha başına benzetilmesinden dolayı bu ismi almıştır. Aynı zamanda Haenyeo kadınlarının yaptığı dalışların izlendiği yer olan bu kaya çok büyük ilgi görmektedir.

l Teddy Bear Müzesi, herkesin sevdiği bir ayı olan Teddy Beatles müzesi her yaştan kişinin beğenisini kazanacaktır. İçerisinde birçok oyuncak ayı bulunmaktadır.

Jeju Adası Konaklama Şartları

Jeju adası içerisinde konaklamak isteyen kişiler için birçok otel seçeneği bulunmaktadır. Kendiniz için en uygun oteli öncesinden seçerek daha uygun fiyatlar ödemeniz de mümkün olacaktır.

Jeju Adası Özellikleri

Jeju adasında bulunan Haenyeolar adanın en dikkat çekici özelliği olarak bilinmektedir. Denize dalarak buldukları değerli eşyaları satarak geçimlerini sağlayan kadınların sayısı geçmiş dönemlere göre oldukça azalmıştır. Aynı zamanda şehirde bu kadınların hayatlarını anlatan bir müze de yer almaktadır. Sizde deniz kadınlarının ilgi çekici hayat hikayelerini daha yakından görmek için Güney Kore' ye bir yolculuk gerçekleştirmeyi düşünebilirsiniz.