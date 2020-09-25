Isparta'nın İlçeleri Neler Ve Hangi Bölgede? Isparta'da Gezilecek Ve Tarihi Yerler

Isparta hem çevresinde bulunan göller, yetiştirilen gül ve lavanta bitkileri, elmaları ve dokuma halıları ile oldukça ünlü olan bir şehirdir. Yüz ölçümü olarak yaklaşık olarak dokuz bin kilometrekaredir. İlkbahar ayları olan nisan ve mayıs ayları ile yaz mevsiminin ilk ayı olan haziran ayında Isparta illinin en ideal gezilip görülecek aylardır.

Isparta İlçeleri

Isparta ilinde 13 adet ilçe bulunmaktadır. Merkez ilçenin yanında Aksu, Yenişarbademli, Yalvaç, Uluborlu, Sütçüler, Senirkent, Şarkikaraağaç, Keçiborlu, Gönen, Gelendost, Atabey ve Eğirdir Isparta ilinin ilçeleridir.

Isparta Hangi Bölgede?

Isparta ili Akdeniz bölgesinde yer almaktadır. Konya, Afyon, Denizli, Burdur, Antalya illeri ile komşu olan bir ildir.

Isparta Gezilecek Yerler

Isparta ili hem tarihsel olarak hem de daha çok doğal güzellikleri ile gezilebilecek birçok yere sahip bir ildir.

Eğirdir Gölü: Göller diyarı olarak bilinen Isparta ilinin en çok bilinen tatlı su gölüdür. Yemyeşil çevresi, ormanlık alanları, meyve bahçeleri ile çevrili olan Eğirdir gölü deniz seviyesinden yüksekte bulunuyor. Çevresinde birçok konaklama yeri de bulunduran görülmesi gereken bir yerdir.

Lavanta Bahçeleri: Keçiborlu ilçesindeki Kuyucak köyünde lavantalar yetiştirilmektedir. Haziran ile Ağustos ayları zamanında çiçek açmış olan lavanta tarlaları çok sayıda turisti kendine çekmektedir. Sadece lavanta bahçelerini gezmek için turlar dahi günümüzde düzenlenmektedir.

Kovada Gölü Milli Parkı: Önce milli park statüsünü kazanan sonra da 1992 yılında doğal sit alanı olarak ilan edilen Kovada gölü milli parkı, Eğirdir gölünün bir uzantısıdır. Derinlik olarak 7 metre derinliğe sahip olan Kovada Gölü etrafında yürüyüş parkuru bulunmaktadır. Birçok ziyaretçisi bulunan milli park çevresinde birçok hayvan ve bitki bulunuyor.

Davraz Dağı: Isparta çevresini saran dağlar arasında bulunan Davraz Dağında kış aylarında kayak sporlar yapılırken, yamaç paraşütü, trekking, dağcılık gibi çeşitli faaliyetler de yapılır. Kış ayları için 12 adet kayak pistine sahip olan Davraz Dağı çok sayıda kişiyi ağırlamaktadır. Davraz Dağında konaklanabilecek iki adet otelde bulunmaktadır.

Aziz Paul Yürüyüş Yolu: Türkiye’de bulunan en uzun yürüyüş rotalarından biri Aziz Paul yürüyüş yoludur. Aziz Paul yürüyüş yolu Antalya Perge ilçesinden başlayarak, Isparta’da Eğirdir gölünde sonlanan 500 km kadar uzunluğa sahip bir yoldur. Aziz Paul yolu yürünerek yaklaşık 27 günde tamamlanan bir yoldur. Her yıl yerli ve yabancı birçok turist, her sene artan sayıda bu yürüyüş rotasını takip ederek doğa yürüyüşlerini yapmaktadırlar.

Isparta Tarihi Yerler

Isparta Müze: Isparta Müzesi 1971 yılında temelleri atılmış olan içerisinde birçok tarihi eserin sergilendiği bir müzedir. Yeni binasına 1977 yılında taşınarak 2002 yılına kadar hizmet vermiş ve 2002 yılında hizmetine ara vermiştir. Bu aranın ardından yapılan restorasyon çalışmaları ile tekrar halka hizmete açılmıştır. Isparta müzesi Halı, Etnografya, Hazine ve Arkeolojiden oluşan 4 kategori altında hizmet vermektedir. Müze içerisinde bir de geleneksel Isparta evlerinin bir kısmı sergilenmektedir.

Adada Antik Kenti: Roma İmparatorluğu döneminde inşa edilen bu antik kent içerisinde tapınaklar, yollar, anıtlar, tiyatro salonları gibi kalıntılar barındırmaktadır.

Zindan Mağarası: Aksu ilçesinde 4 adet mağara bulunur. Bu 4 adet mağaradan biri olan Zindan mağarası Roma döneminde de kullanılan bir mağaradır. Ziyaretçiler mağaranın bir kısmına kadar içeri girebilmektedir.

Tüm bu yerlerin dışında Kutlubey Camii, Firdevs Paşa Camii, Aya Bania kilisesi, Gölcük gölü gibi gezilip görülmesi gereken hem tarihi hem de doğal birçok yer bulunmaktadır.