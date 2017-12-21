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İki bin yıllık 'gökdelen': Uçhisar Kalesi
Seyahat
Hürriyet Haber
Haber Giriş: 21.12.2017 - 08:00,Son Güncelleme:

İki bin yıllık 'gökdelen': Uçhisar Kalesi

Doğa, tarih ve kültür turizminin bir arada olduğu Kapadokya bölgesindeki önemli turistik merkezlerden olan Uçhisar Kalesi, milyonlarca yıllık tarihi ve eşsiz doğal güzelliğiyle her yıl binlerce turisti kendine hayran bırakıyor. İşte detaylar…

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Milyonlarca yıl önce Erciyes, Hasan Dağı ve Göllü Dağı'nın püskürttüğü lavlardan oluşan tüf kayaların doğal yollarla aşınmasıyla ortaya çıkan peribacalarının en büyüğü konumundaki Uçhisar Kalesi, çeşitli dönemlerde insanların yerleşke olarak kullanması dolayısıyla "tarihte bilinen ilk gökdelen" olarak tanımlanıyor.

İki bin yıllık gökdelen: Uçhisar Kalesi

Milattan önce 2. yüzyılda Roma döneminde oyularak içine çok sayıda oda ve mahzen yapılan kalenin, Selçuklu ve Osmanlı döneminde de yüksekliği dolayısıyla askeri yerleşim alanı olarak kullanıldığı biliniyor.

İki bin yıllık gökdelen: Uçhisar Kalesi

Cumhuriyet döneminde 1960'lı yıllara kadar belde halkının barındığı 179 metre yüksekliğindeki dev peribacası, günümüzde ise bölgeye hakim yüksekliğiyle turistlere doğal güzellikleri kuşbakışı izleme imkanı sunuyor.

Göründüğünden daha ilginç bir yer: Kapadokya
Göründüğünden daha ilginç bir yer: Kapadokya


Kalenin girişindeki gişelerden giriş yapıp merdivenlerden tırmanarak zirveye çıkıp kaleden Kapadokya'nın eşsiz manzarasını izleyebilirsiniz.

İki bin yıllık gökdelen: Uçhisar Kalesi

Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, Uçhisar'a gelen turistleri kaleyi gezdiren profesyonel turist rehberi Ahmet Serhat Erdoğan da kalenin, yeraltı şehirlerinin yer yüzeyindeki versiyonu olarak değerlendirilebileceğini dile getirdi.

Anadolu’nun ikinci Kapadokyası: Frig Vadisi
Anadolu’nun ikinci Kapadokya'sı: Frig Vadisi


Alanı gezen turistlerin, asırlar boyu insanların barındığı bir yerleşim merkezi olmasından dolayı çok etkilendiklerini söyleyen Erdoğan, kalenin gizemli yapısının ziyaretçilerini büyülediğini ifade etti.

İki bin yıllık gökdelen: Uçhisar Kalesi

Kapadokya'nın tarihi mekanlarını gezmek için Polonya'dan gelen Wojtek Ogonowski, geçmişte insanların bu devasa kaya içinde yaşadığını düşünmenin bile kendisi için büyüleyici olduğunu belirtti.

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Türkiyede ilginç bir yer: ‘Kırmızı periler diyarı’
Türkiye'de ilginç bir yer: ‘Kırmızı periler diyarı’


Ogonowski, "Burası gerçekten muhteşem bir yer. Türkiye'deki en önemli turistlik mekanlardan bir tanesi. Buradaki doğadan çok etkilendim. Uçhisar Kalesi, çok etkileyici, büyüleyici, inanılmaz bir mekan. İnsanların bu kayanın içinde yaşadığını düşünmek bile büyüleyici, buraya çok hayran kaldım." diye konuştu.

Fotoğraflar: Readntravel, amazingplacespics, ensonhaber, travellingbackflip, nevsehir50


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