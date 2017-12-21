İki bin yıllık 'gökdelen': Uçhisar Kalesi

Milyonlarca yıl önce Erciyes, Hasan Dağı ve Göllü Dağı'nın püskürttüğü lavlardan oluşan tüf kayaların doğal yollarla aşınmasıyla ortaya çıkan peribacalarının en büyüğü konumundaki Uçhisar Kalesi, çeşitli dönemlerde insanların yerleşke olarak kullanması dolayısıyla "tarihte bilinen ilk gökdelen" olarak tanımlanıyor.

Milattan önce 2. yüzyılda Roma döneminde oyularak içine çok sayıda oda ve mahzen yapılan kalenin, Selçuklu ve Osmanlı döneminde de yüksekliği dolayısıyla askeri yerleşim alanı olarak kullanıldığı biliniyor.

Cumhuriyet döneminde 1960'lı yıllara kadar belde halkının barındığı 179 metre yüksekliğindeki dev peribacası, günümüzde ise bölgeye hakim yüksekliğiyle turistlere doğal güzellikleri kuşbakışı izleme imkanı sunuyor.



Kalenin girişindeki gişelerden giriş yapıp merdivenlerden tırmanarak zirveye çıkıp kaleden Kapadokya'nın eşsiz manzarasını izleyebilirsiniz.

Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, Uçhisar'a gelen turistleri kaleyi gezdiren profesyonel turist rehberi Ahmet Serhat Erdoğan da kalenin, yeraltı şehirlerinin yer yüzeyindeki versiyonu olarak değerlendirilebileceğini dile getirdi.



Alanı gezen turistlerin, asırlar boyu insanların barındığı bir yerleşim merkezi olmasından dolayı çok etkilendiklerini söyleyen Erdoğan, kalenin gizemli yapısının ziyaretçilerini büyülediğini ifade etti.

Kapadokya'nın tarihi mekanlarını gezmek için Polonya'dan gelen Wojtek Ogonowski, geçmişte insanların bu devasa kaya içinde yaşadığını düşünmenin bile kendisi için büyüleyici olduğunu belirtti.



Ogonowski, "Burası gerçekten muhteşem bir yer. Türkiye'deki en önemli turistlik mekanlardan bir tanesi. Buradaki doğadan çok etkilendim. Uçhisar Kalesi, çok etkileyici, büyüleyici, inanılmaz bir mekan. İnsanların bu kayanın içinde yaşadığını düşünmek bile büyüleyici, buraya çok hayran kaldım." diye konuştu.

Fotoğraflar: Readntravel, amazingplacespics, ensonhaber, travellingbackflip, nevsehir50







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