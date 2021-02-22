İkaria Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? İkaria Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Yeni yerler keşfetmek, sakin yapılı insanların arasında zaman geçirmek isteyenler için iyi bir seçenektir. Ayrıca deniz mahsullerinden tatma şansınız olacaktır.

İkaria Adası Özellikleri Hakkında Bilgi

Burada yaşayan kişilerin uzun ömürlü olmalarının en büyük sebebi, stresten uzak olmalarıdır. Ayrıca doğal beslenmeleri, yiyeceklerinde katkı maddelerinin olmaması da önemli bir faktördür. Zeytinyağını sofralarından hiç eksik etmezler. Her gün şarap içerler. Ayrıca son derece sağlıklı olan balık tüketimine önem verirler.

Adanın en büyük özelliği de bu yaşam şeklinin kaliteli olmasıdır. Ayrıca burası komünist bir adadır ve yaşam şekilleri bile bunu göstermektedir. 1946 ve 1949 yılları arasında yaşanan Yunanistan iç savaşı esnasında komünistlerin sürüldüğü bir adadır. Yunan Komünist Partisinin en yüksek oy aldığı yerde doğal olarak burasıdır.

Mayıs – Ekim ayları arasında ise Yunanlılar için anlamı olan bir günde, herhangi bir köyde panayır düzenlenir. İçki ve yiyecekten elde edilen para ise köyün ihtiyaçları için harcanır. Hem gelir elde edilir hem de kişiler eğlenir ve sosyalleşir.

İkaria Adası Tarihi Hakkında Bilgi

Yunan Mitolojisi tarihte de önemli bir yer tutmaktadır. İkaria ’da ismini Daidalus isimli bir mimardan almıştır. Diadalus, kralın isteği üzerine Minotaur’u hapsetmek için bir zindan yapar. Mimar bir labirent inşa eder. Fakat kralla araları bozulunca, kral mimarı ve oğlunu buraya hapseder. Buradan kurtulmanın çaresi olmadığını gören mimar ise tüyden kanatlar yapar. Ama yanında bulunan oğlunun denize düşmesi sonucu düştüğü yer, İkaria olarak adlandırılır.

karia Adası Nerede ve Nasıl Gidilir?

İkaria bir Yunan Adasıdır ve Sisam Adasının batısında yer alır. Yunan Adalarının tamamı turistik adalar değildir. Atheras dağı nedeniyle İkaria da Adasında turistik yapılar pek yoktur. Ayrıca buraya ulaşım pek kolay değildir. Ama son derece doğal ve kendi halinde bir adadır. İkaria ’ya ulaşım için farklı yollar kullanmak gerekir. Türkiye’den direk ulaşım mümkün değildir. Kuşadası veya Seferihisar’dan feribot ile Samos Adası’na ulaşılır. Samos Adası’ndan ise İkaria ‘ya giden gemi vardır.

İkaria ‘ya da iki farklı liman şehri vardır. Her iki limana farklı günlerde sefer düzenlenmektedir. Yolculuk süresi ise yaklaşık 1,5 saat sürmektedir. Arabayla binme şansınızda vardır. Kendi aracınızla gidecek olursanız ise Kavala’dan da gemi seferi vardır. Bu seyahat ise yaklaşık 20 saat sürer.

İkaria Adası Gezilecek Yerler

Adayı he yönüyle tanınmak ve gezmek isteyenler için ise bir gün yetmeyebilir. Gezilebilecek yerleri mevcuttur. Gezilecek yerleri şunlardır;

l Gialiskari (Yaliskari): Burası bir balıkçı kasabasıdır ve sakin bir yerdir. Burada liman, taverna ve birkaç mağaza vardır. Yemek yemek ve denize girmek için güzel bir yerdir.

l Armenistis: Burası otel, kafeterya ve restoranların olduğu bir yerdir. Fakat mimarisi çok karışıktır. Köyün içinde denize girmek mümkündür. Burası konaklama içinde uygun bir bölgedir.

l Christos Raches: Burası bir dağ köyüdür ve tabiatın güzellikleri ile dolu bir köydür. Tabiat sevenler için yeşillikler ile dolu bir köy sunar.

l Burası da balıkçı köyüdür ve burada farklı şekillerde oluşmuş kayalıklar vardır. Tabiatın yarattığı bu şekiller gerçekten bir masal diyarı havası yaratmıştır. Burada ayrıca eğlenebileceğiniz tavernalar, yemek yiyebileceğiniz mekânlar mevcuttur.

İkaria Adasında Kalınacak Yerler

İkaria Adasında konaklamak için 80’den fazla otel ve pansiyon bulunur. Fiyatları çeşitlilik gösteren bu otellerin içinde lüks olanları bulunmaktadır.