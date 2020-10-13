İstanbul'da yaşayanların hafta sonu ve günübirlik geziler için en çok gitmeyi tercih ettiği yerlerin başında adalar geliyor. Bu adalar arasında Heybeliada yemyeşil ormanları, mesire alanları ve masmavi denizi ile tatilcilerin gözdesi. Heybeliada, deniz tatili yapmak isteyenler için birbirinden güzel plajlarla çevrili. Deniz ve güneşin keyfini doyasıya çıkarmak, sevdiklerinizle birlikte unutulmaz zamanlar geçirmek için tek yapmanız gereken Heybeliada'ya uğrayan adalar hattı vapurlarına binmek.

Heybeliada Plajları 2020 - Heybeliada'da Denize Girilecek En İyi Ücretli ve Ücretsiz (halk) Plajları Listesi

Heybeliada'ya Avrupa yakasında oturanlar Beşiktaş, Eminönü ve Kabataş iskelelerinden; Anadolu Yakası'nda oturanlar ise Bostancı, Kartal, Kadıköy iskelelerinden hareket eden vapurlar ve teknelerle kısa ve keyifli bir deniz yolculuğu sonunda ulaşılabilmektedir. Ada Beach Club, Aqua Green Beach Club, Alman Koyu, Akvaryum Plajı Heybeliada'nın en popüler plajlarıdır.

Ada Beach Club

Heybeliada'nın çam ormanları ile çevrili Çam Liman koyunda bulunan popüler bir plaj. Bu özel plaj, Heybeliada'nın sakinlerinin, İstanbul ve çevre illerden gezmeye gelen tatilcilerin en çok tercih ettiği plajlar arasında öne çıkıyor. Kabataş, Bostancı, Kadıköy ve Kartal'dan vapur ile Heybeliada'ya geldikten sonra iskelenin yanında bulunan ücretsiz teknelerle Ada Beach Club'a kısa sürede ulaşılmaktadır.

Plajın giriş ücreti 2020 tarihi itibari ile hafta içi ve cumartesi günleri kişi başına 50-TL'dir. Pazar ve bayram günleri ise giriş ücreti 60 TL'dir. 0-10 yaş grubu çocuklar için ücret alınmamaktadır. Plaja giriş ücretine şezlong, şemsiye, duş, tuvalet ve giyinme kabini dahildir.

Aqua Green Beach Club

Heybeliada'da bir yandan masmavi bazen durgun bazen hafif dalgalı Marmara Denizi'nin tadını çıkarırken bir yandan sevdikleri ile birlikte eğlenceli zamanlar geçirmek isteyenler ideal bir plaj. Plajda her yaşa hitap eden aquapark mevcuttur. Plaja giriş ücreti kişi başına hafta içi ve cumartesi 50-TL, pazar günleri ise 60 TL'dir. 0-7 yaş arası çocuklar için plaja girişte herhangi bir ücret alınmamaktadır. Plaja girişte alınan ücrete şezlong, şemsiye, duş, tuvalet ve giyinme kabini dahil edilmiştir.

Akvaryum Koyu

Akvaryum Koyu, doğal bir park içerisinde kalan kayaların arasına gizlenen patika bir yoldan inilerek ulaşılan adeta cennet köşelerinden biri. Plajın zemini kum ve midye kabuğundan oluşuyor. Plajda yer alan restoranın en lezzetli spesiyali ise midye tava. Plaja gelenlerin yemeden ayrılmadığı meşhur bir lezzettir. Doğa ve deniz ile baş başa huzur verici zamanlar geçirmek isteyenlere tavsiye edilen plajlardan biri. Hafta içi 30 TL, hafta sonu ise 40 TL giriş ücreti ile plaj keyfini yaşamanız için önerilen bir plaj.

Alman Koyu

Heybeliada'da deniz, güneş ve plajın keyfini doyasıya yaşamayı planlayanların yolunun kesiştiği özel bir plaj. Heybeliada'nın en temiz denizi ile tanışmak için en doğru adres. Koy etrafında konumlanan plaj, açık denize baktığından ötürü tertemiz denizi ile ünlü. Bununla birlikte koy özelliği nedeni ile oldukça güvenilir plajlar arasında gösteriliyor. Alman Koyu'na giriş için herhangi bir ücret alınmıyor. Giriş ücretsiz olmakla birlikte şemsiye, şezlong, duş ve WC için ücret alınıyor.

Değirmenburnu Plajı

Değirmenburnu plajı, Heybeliada plajlarının gözdelerinden. Tabiat parkı içerisinde bulunan plaj, hem mesire alanı hem de plaj yeri olarak misafirlerine en güzel şekilde hizmet vermeye çalışıyor. 2020 yılı için plaja giriş ücreti hafta içi 30 TL, hafta sonları ise 40-TL. Bu ücretin içinde duş, kabin ve şezlong hizmetleri de bulunuyor. Plaj, Heybeliada İskelesi'nden yaklaşık olarak 400 metre yürüyüş mesafesinde olması ile de tercih ediliyor.