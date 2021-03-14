Hem tadalım hem keşfedelim

Ahmet Güzelyağdöken, Ege mutfağı uygulamacısı, gastronomi uzmanı

Pazarına bak, tadını anla İZMİR-TİRE

Tire, Türkiye’nin en büyük açık pazarına sahip... Köylerin ürünlerini bu pazarda salı günleri bulabilirsiniz. Tire’ye yolculuk yapmak için en önemli sebeplerin başında sabah karanlığında açılan kuyu kebabı (tak tak kebabı) geliyor. Bu lezzeti Babaoğlu Kebap ve Tak Tak Kebap Ali Usta’da deneyebilirsiniz. Tire köftesi de bölgeye özel bir lezzet. Favorim Şükrü Usta... Osman Efendi Dondurma’da tulumba tatlısı ve dondurmasından yemek önemli bir klasik. Tire’ye kadar gelmişken GastroTire ve Kaplan Dağ Restoran’a uğramadan dönmeyin.



Ebru Erke, Hürriyet Ekler gastronomi yazarı

Şimdiye dek yediğiniz en güzel lagos MERSİN

Narenciye çiçeklerinin açtığı mart-nisan ayları Mersin’in de en güzel zamanları. Gezinize kentin Arap ve Levanten yüzünü yansıtan Cem Büyükkelecioğlu’nun açtığı Kiremithane Restoran’da başlayın. Badem pilavlı lagos balığı siyadiyeh, erik marmelatlı kuzu kol tandır, nar ekşili dana şaşlık seçeneklerden birkaçı. Tantuni için adres şehrin en eskisi Memoş olmalı.

Marinadaki Günaydın Restoran, Mersinli ustalarıyla kebap ihtiyacınıza modern ve ferah bir ortamda cevap verecek. Mutlaka yarım gününüzü Narlıkuyu’ya ayırın. Şimdiye dek yediğiniz en iyi lagos ızgarayı, Mersin jumbo karidesi, ev tipi sarımsak soslu patates kızartmasını burada yiyeceksiniz.

Burak Zafer, şef

‘Kozmopolit’ tatlar İSTANBUL-FATİH



İstanbul Suriçi’dir, Fatih’tir. Güne bal-kaymaklı bir kahvaltıyla başlamak için adres Boris’in Yeri olmalı. Kumkapı’daki mekân 90 yaşında ve kaymakları hâlâ geleneksel şekilde üretiliyor. Eğer kahvaltıda çorba tercih edilecekse Paçacı Necip ya da Paçacı Mahmut’a gidilmeli. Ayrıca Malta Fırını’nın haşhaşlı simidi de denenmeli. Yenikapı-Kumkapı arasında Uygur’dan Türkmen’e, Pakistan’dan Gürcü’ye farklı ülke mutfaklarının temsilcileri var. Yurtdışına gitmeden deneyim yaşamak için şahane bir fırsat. Suriye mutfağının en iyi temsilcilerinden Buuzecedi’ye özel zaman ayırmalı. Şehrin en iyi humusu ve falafeli burada. Kıztaşı Muhallebicisi’nin kazandibi tek başına bir seyahati hak ediyor.

Nilhan Aras, Yeme-içme yazarı

Her öğün bir şölen VAN-GÜRPINAR

Gürpınar bağlı olduğu Van’ın geleneksel mutfağını örneklemekle birlikte kendine özgü lezzetleriyle de öne çıkıyor. Yöresel ve geleneksel ürünlerin kullanıldığı Otantik Kafe, Van kahvaltısı için kentteki en iyi seçeneklerden.

Halka açık Öğretmen Evi Lezzet Restoran ilçenin ilk lokantasının (1967) devamı niteliğinde. Baba mesleğini sürdüren Bülent ve Hasan Değer kardeşler her gün değişmek kaydıyla en az 10 çeşit yemek çıkarıyor. Norduz Sofrası’nda bölgeye has norduz koyunu etiyle yapılan yöresel yemekler, kemikli oğlak eti kavurması, çirişli ya da kari otlu bulgur pilavı yemeden önce bonfile parçaları ve köfteyle yapılan Norduz çorbasını da mutlaka denemeli.

Saffet Emre Tonguç Hürriyet Seyahat yazarı

Yoğurtlu döner, pideli köfte... BURSA

Bursa’ya yolunuz düşerse Ulu Cami’yi, Osmangazi ile Orhangazi türbelerini, Yeşil Cami’yi, Panorama 1326 Fetih Müzesi’ni ve Irgandı Köprüsü’nü mutlaka görmelisiniz. Kahvaltı ve öğlen yemekleriniz için yerel üreticileri destekleyen Zennup 1844’ün her ay yenilenen menüsünü veya ferah ortamıyla Pronto Cafe’yi tercih edebilirsiniz.

Yoğurtlu döner kebap için Cemal Cemil Usta, pideli köfte için Kebapçı İdris, geleneksel lezzetler için Fasulyeli’ye gidin. Et için Çiçek Izgara ve Kaburga’yı tercih edin. Cantık bence Pidecioğlu’nda yenir. Tahinli pide ve taş fırın simidi için Abdal Fırını en doğru adres. Kafkas’tan kestane şekeri de alın.

M. Adnan Şahin, Anadolu Halk Mutfakları Derneği Başkanı

Hem görün hem tadın KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, mutfağıyla şaşırtıcı bir il. Şehirde zengin ve doğru bir kahvaltı için Kocabaş Konağı veya Mado Evi tercih edilebilir. Öğle yemeği için Sarayaltı Kasabı, Hacı Milcan iyi tercihler. Akşam yemeği içinse Zabun Konağı, Küçük Ev veya Başkonuş’u öneririm.

Başkonuş’ta sabah saatlerinde de yayla ürünleri yumurta, tereyağı ve keçi sütüyle birlikte bol oksijenli bir kahvaltı yapmak mümkün. Şehirde ayrıca Ulu Cami, Taş Medrese, Dondurma Müzesi, Kapalı Çarşı, Taşhan, Bakırcılar Çarşısı, Hışırhan, Üdürgücü Konağı, Mutfak Müzesi, Demirciler Çarşısı, Tarihi Maraş,Germanicia Antik Kenti gibi görülebilecek birçok yer var.

Erdal İpekeşen Tempo Travel yayın danışmanı

Dünyanın saygı duyduğu mutfak HATAY

Yemeğin sanata dönüştüğü Hatay, dünyanın saygı duyduğu lezzet duraklarından biri... 600’ün üzerinde çeşit var. Birçok yemeğin mevsimine uygun olanlarını Sultan Sofrası’nda tadabilirsiniz. Yeni açılan Museium ve tarihi Sumahan Otel’in restoranları da çok başarılı. Tepsi kebabını tarihi Uzun Çarşı’nın kasaplarında yemenizi tavsiye ederim. Hatay’da üç-dört ay önce Belediyenin açtığı Gastronomi Evi’nde de tüm yöresel yemekler sunuluyor.

Ali Ronay, Swissotel The Bosphorus başaşçısı

Tarihin lezzetli sentezi ŞANLIURFA

Şanlıurfa benim için birçok deneyimin başlangıç noktası. İlk tapınak Göbeklitepe, Anadolu’daki tek pagan Sin Mabedi, Harran Medresesi, kubbeli Harran evleri... Görülecek çok yer var. Mutfak kültürü de bunların sentezi. Çiğköftesi, kendine has isotlu lahmacunu, farklı içliköfteleri, haşlama lıklıklı, hamur işi ağzı yamuk, mevsiminde balcan kebabı, domatesli kebap, tatlılardan da şıllık tatlısı mutlaka denenmeli. Gümrük Han Ciğer Kebap’ta güne ciğer kebabı ve çayla başlayabilirsiniz. Öğlen Paflar Ciğer’de Urfa’nın en iyi ciğerini ve mevsiminde kebabını yemelisiniz. Çulcuoğlu’nda lahmacun, içliköfte mutlaka denenmeli. Cevahir Han’ın mutfağında yemeklerin çeşitliliği ve kalitesiyle şahane bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Levon Bağış, yazar

Elbette çibörek ve boza ESKİŞEHİR

Eskişehir uzun zamandır bozkırın ortasında bir vaha gibi yükselmeye devam ediyor. Bilim Sanat Kültür Parkı ve Sabancı Uzay Evi özellikle çocukları götürmek için çok keyifli ve eğitici yerler.

Eskişehir denildiğinde ilk aklıma gelen boza. Kıvamlı ve ekşi tadıyla Karakedi Boza en sevdiğim. Kentte tatmadan dönülmeyecek yemekse bölgede yaşayan Tatar orijinlilerin buraya kazandırdığı çibörek. Özellikle Papağan Çiğbörek’e uğramakta fayda var. Yüz yılı aşkın bir gelenekle helva üreten ve adını çok ama çok hak eden Tanınmış Helvacı’dan helva alıp dönmek bu seyahati başlı başına zevkli kılacaktır.

Osman Sezener, şef

Doğa, manzara ve deniz ürünleri MUĞLA-SÖĞÜT

Söğüt denizin, coğrafyanın, doğallığın, huzurun benim için en önemli noktalarından biri. Marmaris’ten karayoluyla Söğüt’e giden yol virajlı olsa da çok keyifli. Türkiye’nin en güzel restoranlarından biri de bu köyde... Köyün sırtlarında muhteşem Simi Adası manzarasıyla ‘Manzara Restoran’ aile işletmesinin yanı sıra her geçen gün kendini geliştiren bir deniz mahsulleri mabedi. Söğüt Köyü’nün en eskilerinden Deniz Kızı Restoran klasikleşmiş mezeleri ve günlük taze balıklarıyla farklı ve iyi bir alternatif.