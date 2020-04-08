MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriHayranlık uyandıran Bastei Kaya Oluşumları
Geri Seyahat Hayranlık uyandıran Bastei Kaya Oluşumları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Hayranlık uyandıran Bastei Kaya Oluşumları
Seyahat
Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 08.04.2020 - 14:31,Son Güncelleme:/

Hayranlık uyandıran Bastei Kaya Oluşumları

Almanya'daki Elbe Nehri içinde yer alan Bastei Kumtaşı Dağları, 194 metreyi bulan yüksekliğe sahip.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kayadan kuleler formundaki ilginç doğal oluşumlarıyla görenleri hayran bırakıyor. Bastei'nin pürüzlü kayalarının, bir milyon yıl önce su erozyonu ile oluştuğu tahmin ediliyor. Dresden şehrinin güneydoğusundaki Rathen yakınında yer alan Bastei kaya oluşumları, Sakson İsviçre Ulusal Parkı'nın da simgesi.

Hayranlık uyandıran Bastei Kaya Oluşumları


200 yılı aşkın bir süredir turist çeken bölgede, 1824 yılında ziyaretçilerin kayalar arasındaki geçişini sağlamak için ahşap bir köprü de inşa edilmiş. Bastei'yi cazip kılan yönlerden biri de, bu yükseklikten Elbe Nehrinin kıvrılarak geldiği vadi manzarasının doyumsuz görüntüsünü izleyebiliyor olmak.

Hayranlık uyandıran Bastei Kaya Oluşumları



Kaplıca kasabası Rathen, Bastei'yi ziyaret etmek için ana üs. Kasabaya Dresden'den yola çıkan çarklı gemiyle Elbe Nehri üzerinden ulaşılabilinmesi de bu geziye ayrı bir renk katıyor.

False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle