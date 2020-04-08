Hayranlık uyandıran Bastei Kaya Oluşumları

Kayadan kuleler formundaki ilginç doğal oluşumlarıyla görenleri hayran bırakıyor. Bastei'nin pürüzlü kayalarının, bir milyon yıl önce su erozyonu ile oluştuğu tahmin ediliyor. Dresden şehrinin güneydoğusundaki Rathen yakınında yer alan Bastei kaya oluşumları, Sakson İsviçre Ulusal Parkı'nın da simgesi.







200 yılı aşkın bir süredir turist çeken bölgede, 1824 yılında ziyaretçilerin kayalar arasındaki geçişini sağlamak için ahşap bir köprü de inşa edilmiş. Bastei'yi cazip kılan yönlerden biri de, bu yükseklikten Elbe Nehrinin kıvrılarak geldiği vadi manzarasının doyumsuz görüntüsünü izleyebiliyor olmak.









Kaplıca kasabası Rathen, Bastei'yi ziyaret etmek için ana üs. Kasabaya Dresden'den yola çıkan çarklı gemiyle Elbe Nehri üzerinden ulaşılabilinmesi de bu geziye ayrı bir renk katıyor.