Stephen King İstanbul’a geliyor

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Stephen King’in çok satan klasik romanı “Misery”den uyarlanan ve 1990 yılında gerilim sinemasının klasikleri arasına giren filmin sahne versiyonu, Türk izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Yönetmenliğini Kayhan Berkin’in yaptığı oyun, Tema Sanat Tiyatro tarafından sahneye koyuluyor ve başrollerinde Cansel Elçin ile Sedef Akalın yer alıyor.

“Misery”nin okuma provaları büyük bir heyecanla başlarken, oyunun prömiyeri 11 Ekim’de Zorlu PSM’de gerçekleştirilecek. Bu özel geceye, ünlü yazar Stephen King de davet edildi.

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King’in katılımıyla bu prömiyerin, yılın en çok konuşulacak etkinliklerinden biri haline gelmesi bekleniyor. Cansel Elçin’in İngilizceden Türkçeye çevirisini de gerçekleştirdiği yapım, ekim ve kasım ayları boyunca farklı mekânlarda sahnelenecek.

Şehre dönüş daveti

Aslı Gümüşel Şen’in ev sahipliğinde düzenlenecek olan Magic Market, 4 Eylül’de Four Seasons Bosphorus’ta kapılarını açıyor.

World Academy katkılarıyla gerçekleşecek etkinlikte, özel markalar sergilenecek ve iş, sanat, cemiyet hayatının önde gelen isimleri bir araya gelecek. Sabah 11.00’de başlayıp akşam 22.00’ye kadar sürecek olan etkinlikte, Boğaz’ın etkileyici atmosferinde sürpriz isimler de yer alacak.

Peter Halley’den İstanbul’da sergi

Sevil Dolmacı İstanbul, günümüz çağdaş sanatının önde gelen isimlerinden Amerikalı sanatçı Peter Halley’in İstanbul’daki ilk kişisel sergisine 13 Eylül-26 Ekim günleri arasında ev sahipliği yapıyor. Halley’in kendi ismini taşıyan sergi, sanatçının New York’taki stüdyosunda, bu yıl, bu sergiye özel ürettiği 15 yeni eserinden oluşuyor. Halley’in eserleri, New York’taki Modern Sanat Müzesi, Londra’daki Tate Modern Müzesi ve Berlin Ulusal Galeri Banhof Müzesi gibi dünyanın en önemli müzelerinin koleksiyonunda yer alıyor.

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Çeşme’de ailece tatil

Uzun süredir Bodrum’da tatilde olan Tolgahan Sayışman, geçtiğimiz hafta İstanbul’a dönmüştü. Ancak, işlerinden dolayı kısa bir süre sonra tekrar Bodrum’a dönen ünlü oyuncu, oradan Irak’a uçtu. İstanbul’a geri döndükten sonra, eşi Almeda Sayışman ve çocukları Efehan ile Alina’yı da alarak Çeşme’ye tatile gitti. Çeşme’de otelde konaklayan aile, deniz ve kumsalın tadını doyasıya çıkardı. Tolgahan Sayışman, oğlu Efehan ile denizde keyifli anlar yaşarken, Almeda Sayışman ise kızı Alina ile kumsalda vakit geçirdi.