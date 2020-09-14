Hamidiye Camii Nerede? Hamidiye Camisi Tarihi, Özellikleri, Hikayesi Ve Mimarı Hakkında Bilgi

Farklı bir mimari dizayna sahip olan Hamidiye Camii, aynı zamanda Yıldız Hamidiye Camii olarak da bilinmektedir. Osmanlı döneminden günümüze kadar ulaşmış olan bu özel Cami, ayrıca birçok önemli tarihe tanıklık etmiş yapılar arasında yer almaktadır. Hem tasarımı ile hem de bu özel tarihi ile beraber en çok ziyaret edilen tarihi yapılar arasında öne çıkıyor.

Hamidiye Camii Hakkında Bilgi

Sultan 2. Abdülhamid tarafından yaptırılmış Hamidiye Camisi, bölge açısından en önemli tarihi dokular arasında yer almaktadır. Özellikle neogotik bir yapıya sahip olması ile beraber diğer camilere göre farklı bir ayrıcalığa sahiptir. Dönemin Avrupa kültürünü etkin şekilde taşıyan bu önemli cami, görsel açıdan farklı bir etki sunmaktadır. O yüzden çıplak gözle görülmesi gereken en önemli tarihi dokular arasında yer aldığını dile getirmek mümkün.

Hamidiye Camii Nerede ve Nasıl Gidilir?

Hamidiye Camii İstanbul'un Beşiktaş semtinde yer alan en önemli tarihi yapılar arasında gelmektedir. Daha detaylı anlatmak gerekirse Beşiktaş'ın Barbaros Bulvarı'nda yer alan bir cami olarak öne çıkıyor. Bu yapıya kolay şekilde ulaşmak mümkündür. Özellikle İstanbul'un değişik semtleri üzerinden toplu taşıma araçlarıyla doğrudan Hamidiye Camisine gidilebilir. Aynı zamanda özel araçlar kullanarak Beşiktaş’a gelerek camiye ulaşım sağlanabilir. Diğer yandan Beşiktaş üzerinden yürüme mesafesi doğrultusunda Hamidiye Camii'ne gitmek mümkün.

Hamidiye Camii Tarihi

Hamidiye Camii 1884-1886 tarihleri arasında ikinci Abdülhamit tarafından yaptırılmış yapılar arasında gelmektedir. Daha çok Cuma selamlıklarının yapılabilmesi için tasarımı gerçekleştirilmiş camiler içerisinde yer almaktadır. Ayrıca yapı içerisinde 1890 tarihinde yapılmış bir saat kulesi de yer almaktadır. Mimari tasarımı açısından kritik camilerden uzak bir tasarıma sahip olması ile beraber, tarihin en önemli yapılar içerisinde yer aldığını dile getirmek mümkün.

Hamidiye Camisi Özellikleri

Hamidiye Camisi'nin en önemli özelliklerinden biri olarak noegotik yapısı geliyor. Cami dünya çapında önemli bir mimar tarafından ele alınmış ve gotik bir tasarıma sahip olmuştur. Bu doğrultuda keskin hatları ile beraber diğer camilere göre önemli bir farklılık ortaya çıkarıyor. 2 katlı bir yapıya sahip olan Hamidiye Camisi dikdörtgen bir alana kesme taşlardan yapılmıştır. Aynı zamanda tek kubbeye sahip olması ile beraber, minaresi kesme taştan tek şerefeli şekilde hazırlanmıştır.

Caminin içerisinde ayrıca birçok farklı yapı bulunmaktadır. Bunlar içerisinde abdest alma yerleri, bay ve bayan için tuvaletler, aynı zamanda cami avlusunda görevlilerin kalabilmesi için lojmanlar bulunuyor. Diğer taraftan 1890 tarihinde yapılmış olan bir saat kulesi de yine cami içerisinde bulunmaktadır. Bu tarihi yönleri üzerinden en çok tercih edilen ve mutlaka gidip görülmesi gereken mimari yapılar arasında gelmektedir.

Hamidiye Camii Hikayesi

Hamidiye Camii özellikle tarihi itibariyle önemli olaylara şahitlik etmiş yapılar içerisinde yer almaktadır. En önemlisi 1905 tarihinde meydana gelen ve Sultan II. Abdülhamit için gerçekleştirilen suikast girişimidir. Bu doğrultuda Sultan ikinci Abdülhamid'i hedef alan suikast girişimine ev sahipliği yapan bir cami olarak öne çıkıyor. Ancak bunun dışında Cuma selamlıklarının yapılabilmesi için tasarımı gerçekleştirilmiş camiler içerisinde yer almaktadır.

Hamidiye Camii Mimarı Kimdir? Kim Yapmıştır?

Hamidiye Camisi Sultan 2. Abdülhamid’in emri ile dönemin ünlü mimari Sarkis Balyan tarafından yapılmıştır. Bu sebepten dolayı diğer camiler ile daha farklı bir yapıya sahip olması ile beraber, gotik bir etkisi bulunmaktadır.