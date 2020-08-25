Hafta sonu ailecek yürüyüş yapacağınız en güzel 5 rota

Pürenli Yaylası

Pürenli yaylası genelde kampçıların tam şu zamanda en uğrak noktalarından… Doğasına hayran kalacağınız bu yerde unutulmaz bir hafta sonu geçireceğiniz garanti. Pürenli Yaylası İstanbul’a 3 saat uzaklıkta… Yaylaya gelip yürüyüşe başladığınızda Büyük Balıklı, Hira ve Kardüz yaylalarından rotanıza uygun olanları seçip yola koyulabilirsiniz… Hatta bölgeye bazı tur şirketleri yürüyüş turları da düzenliyor.









Kargalı Şelalesi

Bu hafta sonunu sadece şelalelerin arasında huzur içinde geçirmek istiyorsanız burası tam sizlik… Gebze’ye bağlı Kargalı köyünün içerisinde bulunan şelale, huzurun adresi… Köyün içinden geçen orman yolu, şelaleye varana kadar ince bir patikaya dönüşüyor. İsterseniz şelaleden köye tekrar dönerek 9 kilometrelik bir parkur yapabilirsiniz. Parkur boyunca yeni yeni uyanan çiçekler gülümseyecek sizlere… Bölge İstanbul’a iki saat uzaklıkta…



Dümbüldek Suyu

Dümbüldek Suyu ve mesire alanı İstanbul’dan kaçıp temiz havada güzel bir hafta sonu geçirmek için oldukça ideal. İstanbul’dan 1,5 saat uzaklıkta… Kocaeli’nde Derince ilçesindeki Karagöllü Köyü mevkiinde yer alıyor. Dümbüldek Suyun’u özel kılan ise çeşitli hastalıklara şifa olması… Özellikle böbrek taşı düşürmeye ve kum dökmeye iyi gelen şifalı bir su… Mesire alanı ve yeşilliğiyle doğa harikası bir yer olan Dümbüldek Suyu mesire alanı, şifa aramaya gelen ve piknik yapmak isteyenler için çok güzel bir yer. Buraya geldiğinizde kayın ve gürgen ağaçlarının arasından yürüyüş yapmak tüm yorgunluğunuzu unutturacak…









Ballıkayalar Milli Parkı

Ballıkayalar Milli Parkı, Kocaeli’nin Tavşanlı Köyü sınırları içinde yer alıyor. Aslında yemyeşil bir vadi içinde konumlanıyor dersek daha doğru olur. Kanyonu, göletleri ve şelaleleriyle tam bir cennet… Milli Park içerisinde, çeşitli zorluk seviyelerinde birçok yürüyüş parkuru alternatifi var. Kanyonun üstünde bulunan parkuru seçtiyseniz kaya tırmanışı yapan maceraseverleri görebilirsiniz. Hatta yanınızda gerekli ekipman varsa siz de gelmişken kaya tırmanışı yapabilirsiniz. Ballıkayalar Milli Parkı İstanbul’a 1,5 - 2 saat uzaklıkta…









Nüzhetiye Şelalesi



İstanbul’a yakın şelaleler arasında en güzellerinden biri Nüzhetiye Şelalesi. Gölcük’te Nüzhetiye Köyü’nde bulunuyor. Fotoğrafçılar ve trekking grupları dışında pek fazla bilinmiyor. Samanlı Dağları’nda bulunan Karadeniz ve Kafkaslar’dan göçmüş Gürcü halkın yaşadığı Nüzhetiye köyüne 4 kilometre uzaklıktaki bu doğa harikası gerçekten görülmeye değer. Kendi aracınızla giderseniz navigasyon hatasız bir şekilde götürüyor. İzmit merkeze 19 kilometre mesafede olan köye, İzmit’ten yarım saatte, İstanbul’dan ise yaklaşık 1,5 saatte ulaşabilirsiniz.