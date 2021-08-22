‘Gündüz denize, gece gökyüzüne sarıldık’

Bu yıl ailece ikinci mavi tur deneyimimiz için Dalaman Havaalanı’ndan Bozburun’a otomobille geçtik. Bu yol yaklaşık 2.5 saat sürüyor. Aracınızı limanda, bineceğiniz tekneye yakın bir yere park edebiliyorsunuz. Son dakika alışverişleri için limanda eczane ve market var. Turumuza geçmeden hazırlık notlarımızı paylaşmalıyım sizinle... Mavi yolculuk yapan teknelerde kamaralar otel odalarına kıyasla küçük, dolaplara orta ve büyük boy bavulları sığdırmakta zorlanacaksınız. Kabin boyu bir bavul ya da katlanabilen seyahat çantası tercih etmenizi öneririm.

İKİ KÜÇÜK VALİZ YETERLİ

Ben oğluma ve bize iki ayrı bavul hazırladım. Mayo, havlu ve deniz eşyalarını da büyük bir hurca koydum. Böylece odada daha az yer kapladı. Teknede tüm gün denize girdiğiniz için yanınıza fazla kıyafet almanıza gerek yok. Birkaç tane mayo, tişört, şort ve rüzgârlı, serin akşamlarda giymek için kapüşonlu sweatshirt ya da polar bavulunuzda olsun. Gece güvertede uyumak istiyorsanız eşofman altı ya da rahat bir pantolonu da listenize ekleyin.

Oğlum tekneye ayak basar basmaz spor ayakkabılarını ayakkabı sandığına koydu ve tekneden indiğimiz güne kadar bir daha hiç giymedi. Tekne için tabanı kaydırmaz patikler almıştım. Onları ve terliklerini zaman zaman giyse de genelde yalınayak dolaşmayı tercih etti. Ancak çocuklar karaya çıkmak istediklerinde ayaklarına denizkestanesi batmasın diye sağlam bir çift deniz ayakkabısı şart.

Çocuklar için UV filtreli kısa kollu yüzme tişörtleri, dalmayı seviyorsanız deniz gözlüğü, şnorkel ve palet almanızı öneririm. Çocuğunuz henüz yüzme bilmiyorsa güvenlik açısından simit yerine kolluk alabilirsiniz. Süngerden yapılmış, suda batmayan yüzme tahtaları ve sosis şeklindeki köpükler de yüzmeyi yeni öğrenen çocuklar için kolaylık sağlıyor.

Teknede her gün ne yiyeceğinizi önceden planlayın. Guletlerin standart menüleri oluyor. Yolculuk öncesi bu menüyü isteyip kendi damak zevkinize göre değiştirmek sıfırdan bir menü hazırlamaktan daha kolay. Yapacağınız menüye göre de alışveriş listesi hazırlamanız gerekiyor. Bu listeye içecekleri, atıştırmalıkları yazmayı unutmayın. Her demir attığınız koyda market ve kasap olmadığı için stoklu alışveriş yapmakta fayda var. Bizim hazırladığımız listede üç ana öğün ve çay saati vardı. Çocukların sevdiği mantı, makarna, köfte-pilav gibi yiyecekleri de listeye ekledik. Guletlere taze balık geliyor, yolculuk öncesi mürettebattan bu konuda bilgi alıp menünüze balık da ekleyebilirsiniz.

OYUN SAATİ PLANLAYIN

Ailece erken kalkıyoruz. Sabah kahvaltı öncesi birlikte denize girmeyi seviyoruz. Bazı sabahlar deniz öncesi pruvada oğlumla birlikte kitap okuyoruz. Karayel estiğinde deniz dalgalı oluyor. Dalgalı deniz midemi bulandırmasın diye kamaraya inmiyorum, pruvada oturmayı tercih ediyorum.

Oğlum tatil için kendine bir sırt çantası aldı. Boya kalemi, çizim defteri, sevdiği birkaç oyuncağı, kitaplarıyla gece yıldızlara bakmak için teleskopu çantasındaydı. Denizdeki yaşamı ve deniz canlılarını anlatan kitaplar tüm yaş gruplarının ilgisini çekiyor. Denizde gördükleri canlılar hakkında ilginç bilgileri okumak hoşlarına gidiyor. Küçük parçalı oyuncakları kaybolma riski olduğu için tekneye getirmemenizi öneririm. Çocuğunuzun hep yanında taşıdığı bir uyku oyuncağı ya da sevdiği bir oyuncak varsa onu da yanınıza alın. Tekneden inip sahile çıkmayı planlıyorsanız kumda oynamak ya da deniz kabukları toplamak için kova kürek de lazım oluyor. Piyonlu, kartlı kutu oyunları rüzgârlı havalarda oynanmadığı ve bavulda çok yer kapladığı için yanımıza almadık. ‘Tabu’yu cep telefonundan uygulama indirerek oynadık. ‘UNO’ ise her yaştan yolcunun oynamak istediği bir oyundu. Giderken öğle yemeğinden sonra ‘çocuklar için aktivite saati’ planlamıştım. Birlikte ‘Evet-Hayır’ yarışması yaptık, kulaktan kulağa kelime oyunu oynadık, mandala boyadık. Müzik dinlemek için su geçirmeyen hoparlör de götürdük.

Teknelerde internet sınırlı ve kotası dolunca ek ücret ödüyorsunuz. Eğer çocuğunuz film izlemek ya da tablette oyun oynamak istiyorsa tekneye binmeden internet paketinizi kontrol etmenizde fayda var. İzlemek istediğiniz dizi ve filmleri tekneye binmeden önce indirerek çevrimdışı izleyebilirsiniz.

Çocuklar kano ve paddle board’a binmeyi sevdiler. Paddle board’a çıkıp çıkıp atlamak oldukça eğlenceli. Kıyıya çıktığımızda da topla oynadılar. Bazı akşamlar güvertede, açık havada hep birlikte uyuduk. Uykudan önce minderlere uzanıp gökyüzündeki yıldızları izleyebilirsiniz. Skyview, Night Sky ya da Star Walk uygulamalarını kullanarak takımyıldızlarının ve gezegenlerin yerlerine çocuğunuzla birlikte bakabilirsiniz.

İLAÇ ÇANTASINI UNUTMAYIN

Mavi yolculuk yapan tekneler yolcularını genelde cumartesi günü öğleden sonra alıp bir hafta sonra aynı gün sabah erken saatlerde limana bırakıyor. Günün geri kalan kısmı teknenin temizliği ve yeni kumanyanın yerleşmesine ayrılıyor. Pandemi sebebiyle sağlık ve hijyen önlemleri artmış durumda. Yolculuk öncesi önlemler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Düşme ve yaralanmalara karşı ilkyardım setiyle doktorumuzun tavsiyesi ettiği ilaçları edindik. Yolculuk öncesinde tekne ekibiyle görüşerek ilkyardım çantalarında hangi ilaçların olduğunu sorabilirsiniz. Yüksek koruyuculu güneş kremi ve çocuklar için dudak kremi de çantamızdaydı. Güneş ve rüzgâr dudakları kurutuyor ve yara oluyor. Akşam saatleri arı ve sineklerden korunmak için sprey gerekebilir.



Yazarımız Özge A. Lokmanhekim (üstte) “Çocuğunuz henüz yüzemiyorsa güvenlik açısından simit yerine kolluk alabilirsiniz. Batmayan yüzme tahtaları ve sosis şeklindeki köpükler de çocuklara kolaylık sağlıyor” diyor.

BİR SAAT SONRA SUYA ATLADIK

Bu yılki turumuzda Bozburun’dan çıkıp 1 saat sonra Çomçalık’ta denize girdik. Koca Ada Koyu’ndan sonra Selimiye’ye vardık. Çocuklarla birlikte Selimiye’nin çarşısında dolaştık. Küçük bir aile işletmesi olan Paprika Cafe’de mola verdik. Pamuk şekerli çilekli limonatasına çocuklar bayılıyor, tatlıları da oldukça lezzetli. Ulysses’in kahvelerini beğendik. Buranın en bilinen restoranı Sardunya. Çocuklar balık yerine Pizza Montreal’de pizza yemeyi tercih etti. Selimiye’de plaj kıyafeti satan Marsel en sevdiğim butiklerden biri. Selimiye’den sonra Erle ve sevdiğim koylardan biri olan Emel Sayın Koyu’na gittik.

Bencik ve sonrasında Bodrum rotasından da gezdiğimiz Hurmalı Koy ve Dirsekbükü’nde konakladık. Üç Taş’ın da denizi çok güzel. Söğüt’te deniz mahsulleriyle meşhur Octopus’a akşam yemeğine gittik. Restoran sizi almak için kendi teknesini gönderiyor. Kocabahçe Koyu’ndaki Kocabahçe Restoran da listenizde olsun.

YEREL ÜRETİCİLERİ DESTEKLEYİN

Geçen günlerde mavi yolculuk rotasında Bodrum, Datça ve Marmaris’te çıkan orman yangınları sebebiyle ekolojik düzenin üzücü şekilde bozulması dışında pek çok işletme de zarar gördü. Bu sebeple, tatil planlarınızı ertelemeyerek, rezervasyonlarınızı iptal etmeyerek ve ihtiyaçlarınızı buradaki dükkânlardan temin ederek onlara destek olabilirsiniz. Çevre ve Arı Koruma Derneği ile Marmaris Ekolojik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bir ön satış kampanyası başlattı. Dernek ve kooperatife üye olan arıcılar ve çam balı üreticilerinin desteklenmesi amacını taşıyan kampanyada bu eylülde teslim edilmek üzere balları ön ödemeli olarak satışa çıkarıldı. Bilgi için bilgi@carik.org.tr adresine girebilirsiniz. 0543 274 2740