Gülek Kalesi Nerede? Gülek Kalesi Tarihi, Özellikleri Ve Hakkında Bilgi

Tarihi açıdan büyük bir öneme sahip olan Gülek Kalesi, günümüzde hala pek çok amaç doğrultusunda kullanılmaktadır. Bölgede bir geçiş olarak değerlendirilen kale, aynı zamanda tarihi ve kültürel açıdan önemli bir ziyaret noktası olarak öne çıkıyor. Farklı ulaşım yolları üzerinden bölgeye kolayca erişim sağlanabilir.

Gülek Kalesi Nerede?

Gülek Kalesi Mersin'in Tarsus ilçesinde yer almaktadır. Kuzeyinde Toros Dağları uzanan Gülek Kalesi, aynı zamanda Gülek boğazına hakim bir noktaya sahip konumu bulunmaktadır. Gülek Beldesi üzerinden kaleye yaklaşık olarak 5 kilometre gibi bir mesafe kapsamında yolculuk ile ulaşmak mümkün. Gülek boğazına olan yüksekliği 500 metre iken, deniz seviyesini olan yüksekliği ise 1530 metre olarak bilinmektedir. Kalenin Tarsus olan uzaklığı 65 km iken, Mersin ile arasındaki uzaklık ise 95 km’dir.

Gülek Kalesi Tarihi

Güne Kalesi'nin tarihi tam olarak bilinmese bile, Kilikya Ermeni Krallığı döneminde yapılmış olduğu tahmin ediliyor. Özellikle günümüze kadar çok ciddi onarımlardan geçtiği de yapılan araştırmalarda ortaya çıkmış durumda. Özellikle zamanında İç Anadolu Bölgesi ve Akdeniz bölgesi arasında bilinen en önemli geçit olarak, Gülek boğazını kontrol etmek amaçlı kullanılmaktaydı. Daha sonra Memlük Devleti ile beraber Osmanlı Devleti'nin hükmü altına giren Gülek Kalesi, o dönemden günümüze kadar ulaşmış en önemli tarihi yapılardan biridir.

Gülek Kalesi Özellikleri

Gülek Kalesinin geniş surları bulunmaktadır ve bu surlar kalenin batı ve güney kesimlerinde yer almaktadır. Zamanında bölgeleri birbirinden ayırarak geçişleri kontrol etme noktasında oldukça önemli bir yere sahiptir. Surlarda kullanılmış olan bosajlı taşlar, Ermeni döneminde yer alan karelerin karakteristik özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Ancak günümüze kadar pek çok farklı tadilat yapıldığı için, kullanılan farklı malzemeler de göze çarpmaktadır. Diğer yandan kalenin doğu tarafında bir de sarnıç bulunmaktadır. Günümüzde turistik amaçlı rahatlıkla ziyaret edilebilir.

Gülek Kalesi Hakkında Bilgi

Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan Gülek Kalesi, doğrudan Gülek beldesine bağlıdır. Farklı ulaşım yollarını kullanmak suretiyle Gülek beldesi üzerinden erişim sağlanabilir. Oldukça yüksek bir noktada bulunan kale, günümüze kadar pek çok farklı kültürel ve tarihi mirasa ev sahipliği yapmış en önemli yapılar arasında yer alıyor. Özel taş malzemeleri ve yapısal ayrıcalıkları ile görülmeye değer tarihi kalelerden biridir.