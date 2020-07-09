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Gölet, orman ve bungalov evleri eşsiz bir manzara sunuyor
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 09.07.2020 - 12:17,Son Güncelleme:

Gölet, orman ve bungalov evleri eşsiz bir manzara sunuyor

 Kütahya'nın Emet ilçesinde kaymakamlık tarafından yapımına başlanılan ve eko turizm projesi kapsamında yaklaşık 1 milyon 200 bin TL'ye mal olacak proje, gölet kenarındaki manzarasıyla eşsiz görüntü sunarken daha şimdiden fotoğraf meraklılarının uğrak yeri oldu.

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Kaymakam Hasan Çiçek, Emet Kaymakamlığı olarak daha önce Eğrigöz Köyü İki Taş Kanyonunda uygulamaya geçirdiğimiz tesislerin bir devamını, daha kapsamlı ve özellikli olarak Yenice Köyü Tahtalı Mevkiinde yapıyoruz.

Gölet, orman ve bungalov evleri eşsiz bir manzara sunuyor


Bungalov evler, restaurant ve piknik alanlarında düzenlemeler tamamlandığında, Tahtalı Göleti ve mesire yerimiz daha da cazip hale gelecek ve ilçemiz ekonomisine, turizmine büyük kazanç sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Gölet, orman ve bungalov evleri eşsiz bir manzara sunuyor


Amatör fotoğrafçı Yasin Tuncer yaptığı açıklamada, ''Proje doğa ile iç içe. Tamamlanmasına çok az bir süre kaldığını biliyorum. Doğa ile bütünleşmiş ve gölet ile tamamen uyum içinde olan bungalov evler, daha şimdiden ziyaretçilerine eşsiz bir görsellik sunuyor.

Gölet, orman ve bungalov evleri eşsiz bir manzara sunuyor


Fırsat buldukça bu eşsiz manzarayı görüntülemek ve fotoğraf çekmek için buraya geliyorum. İlçe merkezinden uzak muhteşem bir doğal ortam. Emeği geçen herkese teşekkür ederim'' dedi.

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