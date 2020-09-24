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Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 24 Eylül 2020 - 15:48 | 

Yer bilimciler Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nda buluşacak

Manisa'daki Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı, 2021'de düzenlenecek 3. Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumuna ev sahipliği yapacak.

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Sempozyum hazırlık çalışmaları kapsamında, Jeopark Belediyeler Birliği Kula Koordinatörlüğü Ofisi'nde Jeomorfoloji Derneği üyeleri, jeopark yetkilileri ve yerel idarecilerin katılımıyla toplantı düzenlendi.

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Toplantının ardından AA muhabirine konuşan Jeomorfoloji Derneği Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Turoğlu, 14-16 Ekim 2021'de yapılması planlanan sempozyuma, 16 ülkeden 300 bilim insanının katılımını beklediklerini ifade etti.

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Sempozyumun bölgeye hareketlilik getireceğini ifade eden Turoğlu, "Kula, adeta üstü açık bir laboratuvar, doğal koşulları itibarıyla çok sık karşılaşılamayacak özellikleri sayesinde ön plana çıkıyor.

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Sempozyum, ülkemizin ve bölgenin tanıtımı, yerel halkın ekonomik kazanımları açısından önemli katkılar sağlayacak." ifadelerini kullandı.

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Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı Koordinatörü ve Akdeniz Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncer Demir, sempozyumun, jeoparkın tanıtımı açısından eşsiz bir fırsat olduğuna dikkati çekti.

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Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da sempozyuma ellerinden gelen desteği vererek, uluslararası yer bilimleri alanında, Türkiye'nin ve Kula-Salihli Jeoparkı'nın tanınırlığını en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

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