Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 28 Şubat 2020 - 17:00,
Yaşamak için Türkiye'de bu ilçeyi tercih ediyorlar
Sahip olduğu tarihi dokusu, doğal güzellikleri ile Türkiye'nin önemli destinasyonlarından biri olarak gösterilen Alanya, kentte yerleşik yabancı nüfusuyla da dikkati çekiyor.
Alanya'da yabancı sayısındaki artış da belediye hizmetlerinde yeni düzenlemeleri beraberinde getiriyor. Bu anlamda belediye bünyesinde kurulan Alanya Yabancılar Meclisi kentteki yabancı uyrukluların talep ve sorunlarıyla yakından ilgileniyor. Rus, Alman, Polonya ve İskandinav ülkelerinin ağırlıklı yer aldığı 25 üyeli mecliste dile getirilen sorunlar ise Alanya Belediyesince çözüme kavuşturuluyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin göz bebeği ilçelerinden Alanya'nın insanların yaşamaktan keyif aldığı, mutlu insanların olduğu bir şehir olarak öne çıktığını söyledi.
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