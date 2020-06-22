Van'ın saklı koyları için 'Turizm Hareketlilik Projesi'

Özellikle konaklama sektörü bu proje kapsamında fiyatlarını makul düzeye getirerek kendi halkına hizmet edebilir. Turizm seyahat acenteleriyle birlikte turlar düzenlenebilir. Yine uygun bedelle halkın bu etkinliğe katılımı sağlanabilir. Umuyorum ve diliyorum bu çağrımıza hem turizm seyahat acenteleri hem konaklama sektörü hem de diğer hizmetleri sunan sektör temsilcileri ve yerel yönetimler dahil olurlar.