UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi kent boş kaldı

Tarihi Çarşı`da saatçilik yapan Mehmet Yapıcı da virüsün her yeri vurduğunu belirtti. Virüsün ülkeye büyük zararı olduğunu vurgulayan Yapıcı, şunları kaydetti: "Esnafın da birkaç tanesi açık. Zaten gelen gezen de yok. Görüyorsunuz sokaklar bomboş. Bugün cumartesi, buranın pazarı. Normalde burada trafik çok hızlı olması gerekiyordu. Kimse yok, öyle oturuyoruz biz de. Dükkanımızı açıyoruz, bizim tamir olayları var, biriken onları yapıyoruz. Boş zamanımızı değerlendiriyoruz."