Türkiye’nin saklı cenneti Abant Tabiat Parkı ziyaretçilerini bekliyor

2-3 ay zarfında atları otlaklara bıraktık. Baktık onlara. Salgın zamanı Abant’ta kimse yoktu. Doğayla iç içeydi. Zor oldu. Biz yıllardan beri bu işi yaptığımız için çok sıkıntılar çektik. Atların bakımları oluyor, yiyecekleri, içecekleri oluyor. Bizim de gelir kaynağımız bu olduğu için zor durumda kaldık.