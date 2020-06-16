BALTALI GÃ–LÃœ Ege BÃ¶lgesiâ€™nde deniz denince akla ilk gelen ÅŸehirler arasÄ±nda olmasa da barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ± zenginliklerle BatÄ± Anadoluâ€™nun en gÃ¼zel seyahat rotalarÄ±ndan biri. UÅŸak, doÄŸal gÃ¼zellikleri ve tarihi yapÄ±larÄ± ile Ã¶n plana Ã§Ä±kan bir ÅŸehir. DolayÄ±sÄ±yla, doÄŸa turizmi ve kÃ¼ltÃ¼r turizmi ile ilgilenenlerin uÄŸrak noktalarÄ±ndan biri. BÃ¶lgenin en gÃ¼zel ve saklÄ± yerlerinden biri ise BaltalÄ± GÃ¶lÃ¼â€¦ UÅŸak Banaz ilÃ§e sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde yer alÄ±yor. GÃ¶l etrafÄ±nda piknik ve kamp yapÄ±labilir. GÃ¶l suyunda sazan balÄ±ÄŸÄ± tutulabilir. BaltalÄ± GÃ¶lÃ¼ yapay bir gÃ¶let olmasÄ±na karÅŸÄ±n, doÄŸal gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ etrafÄ±nÄ± saran yemyeÅŸil ormanlarÄ±yla Abant ya da YedigÃ¶ller'den aÅŸaÄŸÄ± kalÄ±r yanÄ± yok.