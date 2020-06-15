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HaberlerSeyahat HaberleriŞavşat Karagöl, "Evde kal" günlerinin ardından ziyaretçi akınına uğruyor
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Seyahat
İHA
Haber Giriş: 15 Haziran 2020 - 09:38,

Şavşat Karagöl, "Evde kal" günlerinin ardından ziyaretçi akınına uğruyor

Artvin'in "Sakin Şehir" ünvanlı Şavşat ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Karagöl Tabiat Parkı, normalleşme sürecinde yeniden ziyarete açıldı.

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Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Milli Parklar, 1 Haziran itibariyle yeniden açıldı. Belirlenen kurallar dahilinde tekrar faaliyete giren Şavşat Karagöl, evde geçen salgın günlerinin ardından yoğun ilgi görmeye başladı.

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Artvin'in 'Sakin Şehir' unvanına sahip ilçesi Şavşat'a 25 kilometre uzaklıkta ve Sahara Milli Park içerisinde yer alan Karagöl, doğal güzelliği ile her mevsim ilgi görüyor.

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İtalya'nın Milano kentinde, 21-23 Haziran'da gerçekleştirilen Cittaslow 2015 Genel Kurulu'nda "sakin şehir" unvanı alan ilçeye, şehrin stres ve gürültüsünden uzak, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

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Ladin ve çam ağaçları arasında kalp şeklindeki görüntüsü ile dikkat çeken Karagöl, görenleri adeta büyülüyor. Günübirlik gezilerin yanı sıra çevresindeki ormanlık alanlarda kamp yapma imkanı da bulunan Karagöl, temiz havası ve doğasıyla ziyaretçilerini mutlu ederken, fotoğraf tutkunlarına eşsiz manzaralar sunuyor.

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Arkadaşlarının tavsiyesi üzerine Trabzon’dan gelen Soner Topal, Karagöl'ü çok beğendiğini belirterek “Arkadaşlarla kamp kurduk, iki akşam kalacağız. Beklediğimin üstünde muhteşem doğaya sahip. Herkese tavsiye ederim” dedi.

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Ardahan Göle ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Adem Keskin ise, “Şavşat Karagöl bu çevrenin doğal güzellik olarak en güzel yeri bence. İnsan eli değmemiş muhteşem bir yer.

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Ailecek geldik, bu doğal güzelliği birlikte görmek istedik. Korona süresince çocuklarla dışarı çıkamamıştı, onlar içinde güzel oldu hava aldılar kendilerine geldiler” ifadelerini kullandı.

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