Türkiye'de fanus içinde bir cennet! ‘Yeryüzünün en özel yeri’ olarak adlandırılıyor...

Doğanın ve tarihin, denizin mavisiyle boyandığı bir yer. Bu mavi o kadar özel ki, 'Kekova mavisi' diye bir renk tanımı bile var. Bu mavi o kadar özel ki, 'Kekova mavisi' diye bir renk tanımı bile var. Kekova Adası'nın tarihsel adı 'Dolichiste'. Bugün kullandığımız adın nereden geldiğine ilişkin çeşitli rivayetler var.