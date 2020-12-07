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Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 07 Aralık 2020 - 10:21 | 

Tunceli'de kartpostallık manzaralar

Tunceli'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Pertek ilçesinde, gün batımı sırasında oluşan kızıllığın gökyüzüne ve baraj gölüne yansıması, güzel görüntüler oluşturdu.

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Son yıllarda devlet tarafından yapılan yatırımlarla turizm ilçesine dönüşen Pertek, sahip olduğu kültürel, tarihi ve mimari güzellikleriyle her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti misafir ediyor.

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Kentte "giriş kapısı" olarak da adlandırılan ilçede, tarihi Pertek ve Sağman kaleleri, Çelebi Ağa ve Sungur Bey camileri, Sultan Hıdır Ziyareti ve şifa kaynağı kaplıcalar, yörenin tanıtımında önemli yer tutuyor.

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Güneşin batışının en iyi izlendiği noktaların başında gelen ilçe, bu sebeple çevre il ve ilçelerden amatör ve profesyonel fotoğraf sanatçılarının uğrak yeri oluyor.

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Günübirlik gezilerle ilçeyi ziyaret eden fotoğrafçılar, gün batımı esnasında oluşan kızıllık ile Pertek Kalesi, feribotlar ve martıları aynı kadrajda bütünleştirerek göz alıcı fotoğraflar çekmek için deklanşöre basıyor.

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İlçede güneşin kızıllığının gökyüzüne ve baraj gölüne yansıması da ayrı bir güzellik sunuyor.

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Fotoğraf sanatçısı Malik Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunceli'nin, doğasıyla göz kamaştırdığını söyledi.

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Kentte gün batımın en güzel izlendiği yerlerin başında Pertek ilçesinin geldiğini belirten Kaya, "Ben de fotoğraf çekimi programlarıma gün batımını koyduğum zaman Pertek ilçesini tercih ediyorum.

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Burada gün batımı sırasında gökyüzü kıpkırmızı oluyor ve bu kızıllık baraj gölüne yansıyor. Bizler de mükemmel fotoğraflar ve görüntüler çekiyoruz." dedi.

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