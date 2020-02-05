Şubat ayında sezonu açtılar! Deniz suyu sıcaklığı 18 derece...

Onlar kendi ürettikleri piranaya benzer başka bir şey kullanıyorlar. Görünümü ‘Cin Ali ile Örümcek Adam’ karşımı bir şey bana göre. Şubat ayında sizin bir pazar gününüz nasıl geçer? Geç kahvaltı sonrası, elinizde kahvenizle televizyon karşısında battaniyeyi çekip, güzel bir film seyretmek mesela.