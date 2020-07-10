Sıcaktan bunalanlar yasak dinlemiyor, 'Hasan Boğuldu Göleti'nde yüzüyor

Sıcak yaz günlerinde yerli ve yabancı turistlerin ilk tercihi, denizler ve plajlar oluyor. Ancak bir turizm ülkesi olan Türkiye'de seçenekler deniz imkanlarıyla sınırlı değil. Eşsiz havasıyla turistlere nefes aldıran Kaz Dağları, Hasan Boğuldu Göleti ve Sutüven Şelalesi'ni içinde barındırıyor.