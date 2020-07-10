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Hürriyet
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Seyahat
DHA
Haber Giriş: 10 Temmuz 2020 - 12:54,

Sıcaktan bunalanlar yasak dinlemiyor, 'Hasan Boğuldu Göleti'nde yüzüyor

Kuzey Ege'nin incisi Balıkesir'in Kaz Dağları, efsanelere konu olan Hasan Boğuldu Göleti ve Sutüven Şelalesi göletinde, yerli ve yabancı turistler, yasak olmasına rağmen buz gibi suya girip yüzüyor.

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Sıcak yaz günlerinde yerli ve yabancı turistlerin ilk tercihi, denizler ve plajlar oluyor. Ancak bir turizm ülkesi olan Türkiye'de seçenekler deniz imkanlarıyla sınırlı değil. Eşsiz havasıyla turistlere nefes aldıran Kaz Dağları, Hasan Boğuldu Göleti ve Sutüven Şelalesi'ni içinde barındırıyor.

2TURİSTLERİ ÖNCE KÖYÜLERİN YEREL ÜRÜN PAZARI KARŞILIYOR
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TURİSTLERİ ÖNCE KÖYÜLERİN YEREL ÜRÜN PAZARI KARŞILIYOR

Edremit ilçesinde Zeytinli beldesinden geçilerek otomobille yaklaşık 15 dakikalık bir sürüşle Kaz Dağları'ndaki parka varılabiliyor.

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Yerel ürünlerin köylüler tarafından satıldığı pazarı geçtikten hemen sonra, Sutüven Şelalesi yer alıyor. Bu noktadan da yaklaşık 5 dakikalık bir tırmanışın ardından efsanelere konu olan Hasan Boğuldu Göleti eşsiz güzelliği ve buz gibi suyuyla misafirlerini karşılıyor.

4YÜZMEK YASAK AMA UYARILARA ALDIRMAYANLAR VAR
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YÜZMEK YASAK AMA UYARILARA ALDIRMAYANLAR VAR

Şelale göletinde ve Hasan Boğuldu Göleti'nde yüzmek yasak ve bu konuda çevrede uyarı tabelaları yer alıyor. Fakat tabiat parkı alanının misafirleri arasında buraya kadar gelip de yüzmeden gitmek istemeyenler uyarılara rağmen kendilerini suya bırakıyor.

5ZEYTİNLİ BELDESİ ÜZERİNDEN KISA SÜREDE VARILABİLİYOR
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ZEYTİNLİ BELDESİ ÜZERİNDEN KISA SÜREDE VARILABİLİYOR

Hasan Boğuldu Göleti ve Sutüven Şelalesi, Edremit Akçay yolundan 2 kilometre içeride bulunan Zeytinli beldesi sınırlarında yer alıyor. Kazdağları'nın eteklerinde bulunan bu alana Beyoba köyünden de geçerek ulaşılabiliyor. Rakımı 798 metre olan, zeytin ve zeytinyağı ile ünlü belde ve çevresi doğa tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında gösteriliyor.

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