Popüler yerlerin gerçek yüzü şaşırttı... Meğer yıllarca kandırılmışız...
Hindistan'ın Tac Mahal'i, Amerika'nın Central Park'ı, Yunanistan'ın Santorini Adası, Mısır'ın hâlâ gizemi çözülemeyen Piramitleri... Hepsi birbirinden güzel, hepsi korona öncesi dönemde her yıl milyonlarca turisti kendine çekmeyi başaran popüler yerler. Peki dünyanın en önemli noktaları sayılan bu adresler 'bütüne' bakıldığında nasıl gözüküyor?
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İşte dünyanın en turistik ve en ünlü mekanlarının daha önce hiç görmediğiniz yüzleri...
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Stonehenge
İlk başlarda Druidler denen Keltli rahiplerin tapınmak amacıyla yaptığı söylensede yapılan araştırmada onlardan 1000 yıl öncesinde yapılmış.
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En önemlisi taş bile olmayan bir yerde 4 tonluk koca taşlar var. Gallerden getirildiği tahmin ediliyor. Tam 3 bin kilometre uzaktan. O tarihlerde bunu nasıl bir teknolojiyle getirmiş olabilirler hâlâ araştırma konusu...
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Stonehenge, turistler tarafından sıklıkla ziyaret ediliyor. Uzaktan bakıldığındaysa böyle görülüyor.
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Bu açılardan bakınca oldukça ilginç gözüküyor.
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Santorini
Santorini, Ege Deniz'ine bağlı volkanik patlama sonucu oluşmuş Kiklad Adaları’ndan birisi. Adaya ayak bastığınız andan itibaren sizi etkisi altına alan bir büyüsü var. Beyaz ve mavi badanalı evleri, rengarenk sokakları, begonvil çiçeklerinin hâkim olduğu sokaklarda dolaşmak harika bir keyif. Hemen hemen her sokak sizi manzaraya çıkarıyor. Bu yüzden de birçok çiftin balayı rotası olarak biliniyor.
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Her turizm acentesinin yaz sezonundaki afişlerini süsleyen bu yer aslında bütüne bakıldığında böyle görünüyor.
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Adanın bu açıdan çok az fotoğrafı bulunuyor.
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Mısır Piramitleri
Mısır Piramitleri, Mısır'da yer alan nasıl yapıldıkları hâlâ çözülemeyen yapılar. Ülkede 100'den fazla piramit var. Bunların çoğu Eski Krallık Dönemi'nden Orta Krallık Dönemi'ne kadar firavunların mezarı için inşa edilmiş. Bilinen en eski piramit 3. Hanedan döneminde inşa edilen ‘Basamaklı Piramit’. Bu piramit ve etrafını çevreleyen bloklar; mimar ‘İmhotep’ tarafından tasarlanmış.
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Mısır'ın Kahire bölgesinde bulunan Piramitler sonsuz bir çölün ortasında gibi görünüyor. Ama sadece fotoğraflarda.
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Gerçekte ise şehrin tam kenarında yer alıyor.
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Louvre Müzesi / Mona Lisa tablosu
Fransa'nın Paris şehrinde bulunan Louvre Müzesi'nin içinde yer alan Mona Lisa tablosunu görmek isteseniz, bu kadar yakından bakmanız neredeyse imkansız.
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Çünkü içerisi bu kadar kalabalık olacak.
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Sagrada Familia
Barselona'nın simgesi olan Sagrada Familia bazilikası en çok merak edilen yerler arasında. Haliyle her yıl milyonlarca turist çekiyor. Çekilen fotoğraflar da hep bilindik olanlardan...
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Bazilikaya biraz uzaktan bakınca böyle gözüküyor.
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Tac Mahal
"Dünyanın 7 Harikası"ndan biri kabul edilen ve UNESCO Dünya Kültür Mirası eserleri içindeki Tac Mahal, en önemli yapılardan biri...
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Her yıl Hindistan'a sırf Tac Mahal'i görmek için milyonlar akın ediyor.
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Yalnız yapının doğusunda kalan mahalleden esere bakıldığında ise böyle görünüyor.
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Central Park
Amerika'nın New York eyaletinde yer alan yemyeşil Central Park koskoca bir şehrin göbeğinde yer alıyor.
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Bu da kanıtı.
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Brandenburg Kapısı
Almanya’nın başkenti Berlin’in en önemli sembollerinden tarihi Brandenburg Kapısı... Genelde önünde fotoğraf kuyrukları oluşur.
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Burası ise uzaktan görünüşü.
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Niagara Şelalesi
Niagara şelalesi genellikle New York, Boston gibi şehirlere düzenlenen seyahatlerle birleştirilir ve gezi Amerika tarafıyla sınırlı bırakılır. Şelale Ontario eyaletinin ‘Niagara Falls’ şehrinde bulunuyor ve Toronto’dan yaklaşık 1.5 saatlik araba yolculuğuyla ulaşmak mümkün. Her yıl şelaleyi fotoğraflamak için milyonlar buraya akın ediyor.