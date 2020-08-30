Mevsimin birbirinden etkileyici 10 doğa hazinesi

Ülkemizin dört bir yanı doğal güzelliklerle çevrili... Bunların başında da göllerimiz geliyor. Bazısı manzarasıyla kendine hayran bırakıyor, bazısı da doğasıyla... Kıyısında yürüyüp nefes alabileceğiniz en güzel gölleri jürimize sorduk, 10 tanesini sıraladık.
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JÜR
Bahar Akıncı / Seyahat yazarı Dicle Tuba Kılıç / Doğa Derneği Başkanı Erdoğan Gümüş / Hürriyet Seyahat gezgini Faruk Akbaş / Doğa fotoğrafçısı Melih Uslu / Seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç / Hürriyet Seyahat yazarı Sedat Kalem / WWF Türkiye Doğa Koruma Direktörü Süleyman Şahin / İstanbul Doğa Sporları Kulübü bşk. Uğur Biryol / Gazeteci, yazar Yıldırım Güngör / Seyahat yazarı, dağcı
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10- Yüzmeye de elverişli: Beyşehir Gölü, Konya
Göl ve çevresi milli park statüsünde. Ülkemizin en büyük tatlı su gölü olarak bilinen Beyşehir masmavi rengi ve irili ufaklı onlarca adasıyla kartpostallık bir görünüme sahip.
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Kumsalı olan göl yüzmeye de elverişli. Çok fazla balık çeşidine ev sahipliği yapıyor ve kuşların da uğrak noktası.
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9- Harika manzara: Yedigöller, Bolu
Milli park olarak tescillenen Yedigöller, muhteşem manzarası, şelaleleri, zengin bitki örtüsü ve yaban hayatıyla dört mevsim ilgi çeken bir bölge...
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Ayrıca parkta geyik üretme istasyonu, anıt ağaç, dilek çeşmesi, gülen kayalar da ziyaret edilebilecek yerler arasında.
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8- Üç parçadan oluşuyor: Tatos Gölleri, Rize
Üç farklı parçadan oluşan bu sıra göller kuzey tarafı açık bir çanağın içinde uzanıyor. Yıldırım Güngör “Açık ara Türkiye’nin en güzel gölleri. Kaçkar Dağları Milli Parkı’nda Tatos Dağları’nın dibinde 3 bin metrelik bir düzlüğü dolduran gölleri görmeden ‘güzel göl’ tanımlaması yapmamak gerek” diyor.
Doğu Anadolu’nun tatlı su içeren en büyük gölü. 123 kilometrekarelik alana sahip.
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Erdoğan Gümüş “Kışın göl donunca yerli ve yabancı turistlerin yoğun ziyaretçi akınına uğruyor. Turistler için atlı kızaklarla kaymak, balık tutmak, fotoğraf çekmek en keyif veren etkinliklerden” diyor.
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6- En gözde kamp alanı: Nemrut Gölü, Bitlis
Krater göllerinin Türkiye’deki en büyük ve en güzel örneği. Adını Babil Hükümdarı Nemrut’tan alan gölün genişliği 15 kilometre, derinliğiyse 176 metre. Son zamanların gözde kamp alanlarından olan göl 2013’te Türkiye’nin 14’üncü Ramsar alanı ilan edildi.
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5- Tescilli bir hazine: Manyas Gölü, Balıkesir
Adı kuşlarla özdeşleştiği için Kuşcenneti olarak da bilinen Manyas Gölü, Türkiye’nin 14 Ramsar alanından (Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alan) biri. Avrupa Konseyi tarafından iyi korunan milli parklara verilen ‘A’ sınıfı diplomaya sahip gölde ziyaretçi merkezi, müze, interaktif video sistemi ve kuş gözlem kulesi var.
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4- Envai çeşit canlıya evsahipliği yapıyor: Borabay Gölü, Amasya
Dört mevsim farklı güzellikler sergileyen gölün kıyısında gürgen, kayın, kestane ve çam ağaçlarıyla çevrili bir orman mevcut ve gölle birlikte bu doğal alan çok sayıda kuş ve bitki türüne ev sahipliği yapıyor.
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Kıyıları piknik ve kamp alanı olarak kullanılan göl, fotoğraf tutkunları için de vazgeçilmez bir çekim merkezi.
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3- Tatlı suyun bereketi: Eğirdir Gölü, Isparta
Türkiye’nin ikinci en büyük tatlı su gölü. Burası aynı zamanda biyolojik çeşitlilik bakımından uluslararası öneme sahip bir sulak alan. Karşısında yükselen zirveye ‘Eğirdir Sivrisi’ deniyor. Kuzeyde kalan bölümüneyse ‘Hoyran’... Ayrıca yine burada ‘Can’ ve ‘Yeşilada’ (Nis) isminde iki de ada var.
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2- Tarih ve doğa bir arada: Bafa Gölü, Aydın
Bu göl içindeki adalar, çevresindeki antik yerleşimler (Heraklia) ve kuş, balık türleriyle (kefal, levrek, yılanbalığı) kültür ve doğa turizmi deneyimini birlikte yaşatıyor. Melih Uslu “Bafa antik yerleşimleri, kuş gözlem alanları ve balıkçı lokantalarıyla konuklarını tarihe, doğaya ve lezzete çağırıyor” diyor.
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1- Her mevsimi ayrı güzel: Borçka Karagöl, Artvin
Türkiye’nin tek biyosfer rezervi olan Camili’ye (Maçahel) giden yol üzerinde… Kışın karın beyaz örtüsüne, ilkbaharda ve yazın yeşilin, sonbahardaysa turuncunun çeşitli tonlarına bürünen Karagöl fotoğraf ve doğa tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında. Sedat Kalem “Aynı zamanda tabiat parkı olan gölün etrafında kamp da yapılabiliyor” diyor.