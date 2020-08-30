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Hürriyet
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Seyahat
Melis YILMAZ / melis.yilmaz@hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 30 Ağustos 2020 - 19:00 | 

Mevsimin birbirinden etkileyici 10 doğa hazinesi

Ülkemizin dört bir yanı doğal güzelliklerle çevrili... Bunların başında da göllerimiz geliyor. Bazısı manzarasıyla kendine hayran bırakıyor, bazısı da doğasıyla... Kıyısında yürüyüp nefes alabileceğiniz en güzel gölleri jürimize sorduk, 10 tanesini sıraladık.

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1JÜR
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JÜR

Bahar Akıncı / Seyahat yazarı
Dicle Tuba Kılıç / Doğa Derneği Başkanı
Erdoğan Gümüş / Hürriyet Seyahat gezgini
Faruk Akbaş / Doğa fotoğrafçısı
Melih Uslu / Seyahat yazarı
Saffet Emre Tonguç / Hürriyet Seyahat yazarı
Sedat Kalem / WWF Türkiye Doğa Koruma Direktörü
Süleyman Şahin / İstanbul Doğa Sporları Kulübü bşk.
Uğur Biryol / Gazeteci, yazar
Yıldırım Güngör / Seyahat yazarı, dağcı

210- Yüzmeye de elverişli: Beyşehir Gölü, Konya
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10- Yüzmeye de elverişli: Beyşehir Gölü, Konya

Göl ve çevresi milli park statüsünde. Ülkemizin en büyük tatlı su gölü olarak bilinen Beyşehir masmavi rengi ve irili ufaklı onlarca adasıyla kartpostallık bir görünüme sahip.

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Kumsalı olan göl yüzmeye de elverişli. Çok fazla balık çeşidine ev sahipliği yapıyor ve kuşların da uğrak noktası.

49- Harika manzara: Yedigöller, Bolu
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9- Harika manzara: Yedigöller, Bolu

Milli park olarak tescillenen Yedigöller, muhteşem manzarası, şelaleleri, zengin bitki örtüsü ve yaban hayatıyla dört mevsim ilgi çeken bir bölge...

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Ayrıca parkta geyik üretme istasyonu, anıt ağaç, dilek çeşmesi, gülen kayalar da ziyaret edilebilecek yerler arasında.

68- Üç parçadan oluşuyor: Tatos Gölleri, Rize
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8- Üç parçadan oluşuyor: Tatos Gölleri, Rize

Üç farklı parçadan oluşan bu sıra göller kuzey tarafı açık bir çanağın içinde uzanıyor. Yıldırım Güngör “Açık ara Türkiye’nin en güzel gölleri. Kaçkar Dağları Milli Parkı’nda Tatos Dağları’nın dibinde 3 bin metrelik bir düzlüğü dolduran gölleri görmeden ‘güzel göl’ tanımlaması yapmamak gerek” diyor.

77- Fotoğrafçıların uğrak noktası: Çıldır Gölü, Ardahan
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7- Fotoğrafçıların uğrak noktası: Çıldır Gölü, Ardahan

Doğu Anadolu’nun tatlı su içeren en büyük gölü. 123 kilometrekarelik alana sahip.

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Erdoğan Gümüş “Kışın göl donunca yerli ve yabancı turistlerin yoğun ziyaretçi akınına uğruyor. Turistler için atlı kızaklarla kaymak, balık tutmak, fotoğraf çekmek en keyif veren etkinliklerden” diyor.

96- En gözde kamp alanı: Nemrut Gölü, Bitlis
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6- En gözde kamp alanı: Nemrut Gölü, Bitlis

Krater göllerinin Türkiye’deki en büyük ve en güzel örneği. Adını Babil Hükümdarı Nemrut’tan alan gölün genişliği 15 kilometre, derinliğiyse 176 metre. Son zamanların gözde kamp alanlarından olan göl 2013’te Türkiye’nin 14’üncü Ramsar alanı ilan edildi.

105- Tescilli bir hazine: Manyas Gölü, Balıkesir
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5- Tescilli bir hazine: Manyas Gölü, Balıkesir

Adı kuşlarla özdeşleştiği için Kuşcenneti olarak da bilinen Manyas Gölü, Türkiye’nin 14 Ramsar alanından (Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alan) biri. Avrupa Konseyi tarafından iyi korunan milli parklara verilen ‘A’ sınıfı diplomaya sahip gölde ziyaretçi merkezi, müze, interaktif video sistemi ve kuş gözlem kulesi var.

114- Envai çeşit canlıya evsahipliği yapıyor: Borabay Gölü, Amasya
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4- Envai çeşit canlıya evsahipliği yapıyor: Borabay Gölü, Amasya

Dört mevsim farklı güzellikler sergileyen gölün kıyısında gürgen, kayın, kestane ve çam ağaçlarıyla çevrili bir orman mevcut ve gölle birlikte bu doğal alan çok sayıda kuş ve bitki türüne ev sahipliği yapıyor.

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Kıyıları piknik ve kamp alanı olarak kullanılan göl, fotoğraf tutkunları için de vazgeçilmez bir çekim merkezi.

133- Tatlı suyun bereketi: Eğirdir Gölü, Isparta
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3- Tatlı suyun bereketi: Eğirdir Gölü, Isparta

Türkiye’nin ikinci en büyük tatlı su gölü. Burası aynı zamanda biyolojik çeşitlilik bakımından uluslararası öneme sahip bir sulak alan. Karşısında yükselen zirveye ‘Eğirdir Sivrisi’ deniyor. Kuzeyde kalan bölümüneyse ‘Hoyran’... Ayrıca yine burada ‘Can’ ve ‘Yeşilada’ (Nis) isminde iki de ada var.

142- Tarih ve doğa bir arada: Bafa Gölü, Aydın
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2- Tarih ve doğa bir arada: Bafa Gölü, Aydın

Bu göl içindeki adalar, çevresindeki antik yerleşimler (Heraklia) ve kuş, balık türleriyle (kefal, levrek, yılanbalığı) kültür ve doğa turizmi deneyimini birlikte yaşatıyor. Melih Uslu “Bafa antik yerleşimleri, kuş gözlem alanları ve balıkçı lokantalarıyla konuklarını tarihe, doğaya ve lezzete çağırıyor” diyor.

151- Her mevsimi ayrı güzel: Borçka Karagöl, Artvin
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1- Her mevsimi ayrı güzel: Borçka Karagöl, Artvin

Türkiye’nin tek biyosfer rezervi olan Camili’ye (Maçahel) giden yol üzerinde… Kışın karın beyaz örtüsüne, ilkbaharda ve yazın yeşilin, sonbahardaysa turuncunun çeşitli tonlarına bürünen Karagöl fotoğraf ve doğa tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında. Sedat Kalem “Aynı zamanda tabiat parkı olan gölün etrafında kamp da yapılabiliyor” diyor.

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