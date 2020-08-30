Mevsimin birbirinden etkileyici 10 doğa hazinesi

4- Envai çeşit canlıya evsahipliği yapıyor: Borabay Gölü, Amasya Dört mevsim farklı güzellikler sergileyen gölün kıyısında gürgen, kayın, kestane ve çam ağaçlarıyla çevrili bir orman mevcut ve gölle birlikte bu doğal alan çok sayıda kuş ve bitki türüne ev sahipliği yapıyor.