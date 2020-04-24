Korona sonrası her şeyi unutacağınız adres: Dalyan
Dalyan, Kaunos Antik Şehri, Kaya Mezarları ve İztuzu Plajı ile Türkiye’nin en özel yerlerinden biri… Hatta efsaneye göre bir kadının gözyaşlarının nehir olup çağlamasıyla oluşmuş. Koronavirüs sonrası dönemde her şeyden biraz uzaklaşıp, yenilenmek için Dalyan çok doğru bir adres… İşte size Dalyan gezi rehberi…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Şüphesiz ülkemizin en güzel doğa harikalarından biri olan Dalyan efsaneye göre bir kadının gözyaşlarının nehir olup çağlamasıyla oluşmuş. Güzelliği dillere destan bu kentin kuruluşunun bir efsanesi olacaktı elbette. Apollo'nun oğlu olan Karya Kralı Miletos'un ikizleri olur. Erkek olana Kaunos, kız kardeşine ise Byblis adı verilir. Byblis erkek ikizine âşık olur ancak ikizinden karşılık bulamaz.
2
Kral yasak aşkı öğrenir öğrenmez oğlunu kovar. Kaunos, sevenlerini de yanına alır ve kendi adını taşıyan Kaunos kentini kurar. Byblis ise bu ayrılığa dayanamayarak pınarları kuruyuncaya kadar gözyaşı döker ve sonunda bir kayadan atlayarak canına kıyar. Byblis'in gözyaşlarından ise Dalyan kanalları oluşur.
3
Dalyan denilince ilk akla caretta carettalar geliyor. Hatta bunlardan birinin adı bile var: Çolak Nuri. Dalyanlıların anlattığına göre, bir teknenin çarpması sonucu bacağını kaybetmiş Çolak Nuri ve halk da bu adı takmış. Ancak Çolak Nuri’nin kötü bir huyu varmış, kafası attı mı etrafında yüzen kim varsa ısırırmış. Bu nedenle İztuzu’nda yüzerken dikkatli olmak lazım.
4
Dalyan’da gezecek çok yer var ve hepsi birbirinden özel. Ülkemizin tanıtım filmlerinin baş tacı Kaya Mezarları, Avrupa’nın en güzel açık alanı ilan edilen İztuzu Plajı, efsanesiyle Kaunos Antik Kenti, şifalı kaplıcaları, bisiklet rotaları ve berrak sulu koyları ile mutlaka görmeniz gereken bir yer.
5
Bir Akdenizli olarak Ege havasının aşığıyım. Dalyan’ın havası muhteşem. Yazın o sıcak günlerinde bile her gün öğle saatlerinde rüzgâr çıkar, Dalyan’dan Rodos Adası’nın bir ucu göründüğünden bu rüzgâra Dalyanlılar “Rodos’un kızları eteklerini sallıyor” derlermiş.
6
İztuzu Plajı
Dalyan’a başlı başına gelme sebebidir İztuzu Plajı. Gördüğüm en romantik plajlardan biri. Altın sarısı incecik kumlu plaj, Radar Tepesi’nin eteğinden Dalyan Boğazı’na kadar yaklaşık 6 km boyunca uzanıyor. Nehir yatağına kadar uzanan İztuzu, doğallığını korumasını caretta carettalara borçlu. Mayıs’tan Eylül'e akşam 20.00’den sabah 08.00’e kadar plajdan yararlanılmıyor. Dalyan’ı deneyimlemenin en güzel yolu ise bir tekne turuna katılmak, katılacağınız tekne turu sizi Dalyan’ın tüm güzellikleri eşliğinde İztuzu Plajı’na götürecek.
7
Likya Kaya Mezarları
Hani şu ülkemizin tanıtımda da kullanılan görkemli kaya mezarları. İster denizden ister karadan ulaşın ama suya yansıyan görüntülerini mutlaka fotoğraflayın. Burada kralların ve önemli insanları mezarları bulunuyor. Eski bir inanışa göre bir insanın mezarı ne kadar yüksekte olursa tanrıya o kadar yakın olurmuş.
8
Kaunos Antik Kenti ve Çandır Köyü
Çandır, organik tarımın yaygınlaştırılması amacıyla ‘organik köy’ ilan edilmiş. Köyün yüksek kısımlarında tüm Dalyan Deltası’nın büyüleyici manzarasını görebilirsiniz. Köyden sonra durağınız Kaunos Antik Kenti olmalı. Kaunos; agorası, çeşmesi, hamamı, tiyatrosu ve tapınak kalıntıları ile görülmeye değer.
9
Yuvarlak Çay
Buz gibi kaynak sularının üzerinde salıncakta sallanıyorsunuz ve tam hızınızı aldığınız an cesaretinizi toplayıp suya atlıyorsunuz. Sonuç; suyun soğukluğu nefesinizi kesiyor ancak tüm yorgunluğunuzu alıyor. Yuvarlak Çay, Dalyan’da mutlaka ziyaret edilmesi gereken, doğayla baş başa keyifli zaman geçirebileceğiniz bir yer.
10
Dalyan’ın Koyları
Sessizliği ve berrak suları ile Kargıcak Koyu, gözlerden uzak Aşı Koyu ve çam ağaçlarının denize kadar geldiği Ekincik Koyu Dalyan’da denize girilebilecek en güzel yerlerden.
11
Dalyan’da Yeme-İçme
Yuvarlak Çay ziyaretinizi öğle yemeği saatlerine denk getirin, buz gibi suda yüzdükten sonra Sarmaşık Derin Vadi Restoran’ın muhteşem lezzetli alabalık ve yoğurtlamasını yiyin. Dalyan Günlüklü Restoran ve Dalyan’a yarım saatlik uzaklıktaki Göcek’e de yolunuz düşerse Lotis Kitchen Göcek’i mutlaka listenize alın. Lotis Kitchen’ın muhteşem ege mezelerini ve özellikle cheddarlı antrikotunu deneyin. Ayrıca Dalyan’da kefal balığı ve kefal balığı yumurtası yemeyi unutmayın. Protein deposu olan bu yumurtaların beyin fonksiyonlarını geliştirici özelliği varmış.