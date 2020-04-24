Korona sonrası her şeyi unutacağınız adres: Dalyan

Dalyan denilince ilk akla caretta carettalar geliyor. Hatta bunlardan birinin adı bile var: Çolak Nuri. Dalyanlıların anlattığına göre, bir teknenin çarpması sonucu bacağını kaybetmiş Çolak Nuri ve halk da bu adı takmış. Ancak Çolak Nuri’nin kötü bir huyu varmış, kafası attı mı etrafında yüzen kim varsa ısırırmış. Bu nedenle İztuzu’nda yüzerken dikkatli olmak lazım.