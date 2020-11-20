Kimi efsanesiyle, kimi doğasıyla ünlü... Türkiye'nin muhteşem gölleri
Türkiye göller açısından zengin bir ülkedir. Ülkenin dört bir yanında bulunan harika göller, dünyanın her yanından meraklılarını da çekiyor. Bazıları dünya mirası listesine eklenen muhteşem göller, fotoğraf tutkunları için de harika manzaralar sunuyor. İşte Türkiye’de bulunan birbirinden güzel göller…
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Eğirdir Gölü
Isparta’da bulunan Eğirdir Gölü, efsanesi ile biliniyor. Efsane ise şöyledir; Göl çevresinde yaşayan bir aile eşi ve çocukları ile birlikte avlanmaya çıkar. Evin beyi Sivri dağının eteklerinde bir geyik görür. Okla birlikte geyiği isabet eder fakat ok geyiğe değil de kayaya isabet eder. Tam bu noktada kayadan sular fışkırır ve Eğirdir gölü oluşur. Oluşan suda beyin çocuğu boğularak ölür. Tıpkı Gölyazı’ya benzeyen bir oluşumu da üzerinde bulunan Eğirdir Gölü, yılın her mevsimi ziyaretçilerine harika manzaralar sunuyor.
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Bafa Gölü
Ege Bölgesi’nin en büyük gölü olan Bafa Gölü, tam anlamıyla cennetten bir köşe. Muğla ve Aydın il sınırları içinde yer alan gölün üzerinde bulunan iki adet ada ise harika bir görüntü sunuyor. Pek çok balık türüne de ev sahipliği yapan göl aynı zamanda zengin bir kuş türü çeşitliliğine de sahip.
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Gölde bulunan adalarda ise manastırlar ve kiliseler de yer alıyor. Bafa Gölü’nü ziyaret edenlerin en çok dikkatini çeken ise tam da bu adacıklar. Bir gölden çok daha fazlası olan Bafa, 1994 yılında Tabiat Koruma Alanı ilan edildi.
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Çıldır Gölü
Doğu Ekspresi ile adından söz ettirmeye başlayan Çıldır Gölü, diğer göllere nazaran kış aylarında çok fazla ziyaretçi çekiyor. Yaz aylarında farklı kış aylarında farklı manzaralar sunan göl, kışın donuyor. Bu da harika deneyimler yaşamanızı sağlıyor. Buzda balık avlayabilir veya donmuş gölün üzerinde kızakla tura çıkabilirsiniz.
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Uluabat Gölü
Türkiye’nin en büyük göllerinden biri olan Uluabat Gölü, Bursa’da bulunuyor. Çöküntü sayesinde oluşan göl, üstündeki yerleşim alanı olan Gölyazı ile adını duyuruyor.
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Eski ismi Apolyont olarak bilinen göl, hakkındaki efsaneyle de ün kazanmıştır. Gölün efsanesi ise şöyledir; Odryses çayı Uluabat gölüne tarihte dökülürmüş. Göl çevresinde yer alan Melde krallığı Apollino krallığından kızını oğluna istemiş. Kızın gönlü olmadığı için prensle evlenmeyi reddetmiş. Apollina kralı da kızını Melde krallığından korumak için göl çevresine bir saray inşa ettirmiştir. Yılın her mevsimi harika manzaralar sunan göl, yerli ve yabancı birçok ziyaretçiyi de ağırlıyor.
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Salda Gölü
Burdur’un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü, özellikle de fotoğraf tutkunlarının en çok ziyaret ettiği yerler arasında yer alıyor. Beyaz kumsalı ve turkuaz rengi suyuyla harika bir manzara sunan gölde, son zamanlarda çok fazla ziyaretçi çekerek tahrip edilmesi sebebiyle bazı önlemler de alındı. Sıcak havalarda çok fazla ziyaretçi çeken göle ziyaretçiler serinlemek için de sık sık giriyor.
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Sapanca Gölü
Yeşil ve mavinin her tonunu görebileceğiniz Sapanca Gölü, harika doğası ile her dönem ziyaretçilerin gözde mekanı oluyor. İstanbul’a yakınlığı sayesinde hafta sonları seyahat rotalarına da eklenen göl, neredeyse bir denizi andırıyor. Çevre kentlerden çok sık ziyaret edilmesinin sebebi ise göl manzaralı pek çok restoranın bulunması ve civardaki harika butik oteller. Gölün etrafında bisiklet sürebilir veya harika bir doğa yürüyüşü gerçekleştirebilirsiniz.
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Tuz Gölü
Türkiye’nin ikinci büyük gölü olarak adından söz ettiren Tuz Gölü, ülkenin de tuz ihtiyacının çoğunu karşılıyor. Çeşitli kuş türlerine de ev sahipliği yapan göl, özellikle de yaz aylarında çok fazla ziyaret ediliyor. Özellikle de gün batımlarında harika manzaralar sunan göl, fotoğraf tutkunlarını da büyülüyor. Sadece doğal güzelliği değil, gölden elde edilen çamur maskesi, masaj kremleri gibi otuz beş çeşit sağlık malzemesi de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
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Uzungöl
Karadeniz Bölgesi’nin en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olan Uzungöl, özellikle de yabancı turistler tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Karayolu ile ulaşım bulunan göl, özellikle yaz aylarında harika manzaralar sunuyor. Doğal güzelliği ile ön plana çıkan Uzungöl, etrafında yapacağınız doğa yürüyüşü, ATV turu ve safari ile de ilgi çekici hale geliyor.
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Yedigöller
Sonbaharda en çok ziyaret edilen yerler arasında yer alan Yedigöller, hem doğası hem de sakinliği sebebiyle tercih ediliyor. Dilerseniz günü birlik turlar için tercih edebilir dilerseniz de içerisinde bulunan kamp alanlarında harika bir kamp deneyimi yaşayabilir ve Yedigölleri’in tadını doyasıya çıkarabilirsiniz.