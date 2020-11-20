Kimi efsanesiyle, kimi doğasıyla ünlü... Türkiye'nin muhteşem gölleri

Sapanca Gölü Yeşil ve mavinin her tonunu görebileceğiniz Sapanca Gölü, harika doğası ile her dönem ziyaretçilerin gözde mekanı oluyor. İstanbul’a yakınlığı sayesinde hafta sonları seyahat rotalarına da eklenen göl, neredeyse bir denizi andırıyor. Çevre kentlerden çok sık ziyaret edilmesinin sebebi ise göl manzaralı pek çok restoranın bulunması ve civardaki harika butik oteller. Gölün etrafında bisiklet sürebilir veya harika bir doğa yürüyüşü gerçekleştirebilirsiniz.