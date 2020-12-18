Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, İstock, Pixabay
Haber Giriş: 18 Aralık 2020 - 15:05 |
Karadeniz'in keşfedilmeyi bekleyen 10 doğa harikası
Bulutların üzerindeki uçsuz bucaksız yaylalar, ağaçlarla çevrili göller, görkemli vadiler ve şelalelerle hepsi keşfedilmeyi bekliyor. Hatta içlerinden biri ‘yeryüzündeki cennet’ olarak nitelendiriyor.
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İşte Karadeniz'in keşfedilmeyi bekleyen 10 doğa harikası
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Yeşil ve mavilik: GİDEROS KOYU / KASTAMONU Burası Karadeniz’in hırçın dalgalarının uğramadığı yeşil ve mavinin kartpostallık görüntüler oluşturduğu bir bölge. Çevresi yemyeşil dik dağlarla çevrili olan koy pek bilinmese de yat sahipleri arasında oldukça popüler.
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Ormanın yüzüğü: DELİKLİKAYA ŞELALESİ / ARTVİN Artvin'in Murgul ilçesine bağlı Başköy'de sarp ormanlık alanda, kayanın içinden akan su ile doğal yollarla oluşan yüzük şeklindeki ‘Delikli Kaya Şelalesi’ yaz-kış ziyaretçi akınına uğrayan bir yer.
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Kayada dört metre çapında delik açarak yedi metreden dökülen şelalede suyun eşsiz gücüne tanık olacaksınız. Geçtiğimiz yıl Murgul Kaymakamlığı tarafından turizme kazandırılan şelale özellikle yaz aylarında sıcak havalarda vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor.
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Tortul kayaç üzerindeki 7 metre yüksekten kireç ve kil taşının suyu zamanla aşındırmasıyla 4 metre çapında oluştuğu tahmin edilen 'yüzük' şeklindeki delikli bir kaya içinden akan şelaleye bölge halkı tarafından 'Delikli Kaya' adını verilmiş. Burası doğanın içinde bir mucize gibi…
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Dünyanın en derin ikinci kanyonu: VALLA KANYONU / KASTAMONU Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine bağlı Muratbaşı köyü Kanlıçay mevkisinden girilen Valla Kanyonu'nda geri dönmek mümkün olmadığından ancak 12 kilometre yürüdükten sonra Cide ilçesine bağlı Loş Vadisi Hamitliköyünden çıkılabiliyor.
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Uzunluğu 12, derinliği ise yer yer 1,1 kilometreyi bulan ve riskleri nedeniyle rehbersiz geçişe izin verilmeyen Kastamonu'daki Valla Kanyonu, dünyanın en derin ve geçişi en zor kanyonları arasında gösteriliyor.
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Küre Dağları Milli Parkı’nda bulunan kanyon, doğanın görkemine şahit olacağınız ender yerlerden…
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Doğal ağaç müzesi: ÖRÜMCEK ORMANLARI / GÜMÜŞHANE 1998’de koruma alanı ilan edilen Örümcek Ormanları 2 bin 630 dekarlık bir alanı kaplıyor. Kürtün’e 17 km uzaklıkta olan bu alanda Avrupa ve Kafkaslar’ın en boylu ve çaplı ladin ve göknarları bulunuyor. Ortalama 417 yaşına varan ağaçlar 4 asra şahitlik etmenin verdiği gururla dimdik yükseliyor.
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Özellikle sonbaharda renk cümbüşüne bürünen ormanda Türkiye’nin dört bir yanından doğa yürüyüşçüleri ve fotoğrafçılar geliyor. kış aylarında da güzel fotoğraflar çekeceğiniz garanti. Ayrıca Çağlayandibi Şelalesi Tabiat Parkı’nda doğanın içinde güzel vakit geçirebilirsiniz.
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Mendereslerin güzelliği: PERŞEMBE YAYLASI / ORDU Ordu'nun Aybastı ilçesindeki bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası, doğa harikası menderesleri ve yayla gölüyle ziyaretçilerine farklı güzellikler sunuyor.
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1500 metre yükseklikte yer alan yayla uçsuz bucaksız düzlükleri, yeşilliklerin arasında kıvrım kıvrım akan menderesleriyle mutlaka görülmesi gereken güzelliklerden biri…
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Her mevsim ayrı güzel: YEDİGÖLLER / BOLU Yedi farklı hikâyesi olan yedi göl ve çevresi her mevsimde doğanın dönüşümünü eşsiz bir şekilde yansıtıyor.
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Kademeli olarak birbirine yer altından bağlı olan göllerin etrafı ağaçlar, piknik masaları ve kuş cıvıltılarıyla dolu. Ailecek buraya karavan veya çadırınızla gelip birkaç gün kamp yapmadan dönmeyin.
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Batı Karadeniz Bölgesinde, Bolu'nun 42 km kuzeyinde yer alan Milli Parka Ankara-İstanbul karayolunun 152. km'sindeki Yeniçağa ve 190. km.sindeki Bolu'dan kuzeye ayrılan yollarla ulaşılır.
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Yedigöller’e Bolu’dan düzenli ulaşım sağlayan araç bulunmamakta. Ayrıca her mevsim seyehat acentalarınca günübirlik turlar da düzenliyor.
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Huzur dolu: SAHARA MİLLİ PARKI / ARTVİN 3 bin 250 hektara yayılan doğal cennet 1994’te milli park ilan edilmiş. Sahara bölümünde geleneksel yaylacılık faaliyetleri yapılıyor.
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Parkın içinde yer alan Karagöl ise yukarıdan bakıldığında kalbe benzeyen yapısı ve etrafındaki ladin ağaçlarının görüntüsüyle büyüleyici.
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Ağaçların arasında: BORÇKA KARAGÖL / ARTVİN Uzungöl gibi etrafı henüz binalarla istila edilmemiş doğanın Karadeniz’e sunduğu başka bir cennet burası.
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Çam ve ladin açlarıyla çevrili göl, çöken sis ile Karagöl’ün üzerine yansıyan ağaç ve bulut görselleriyle unutulmaz manzaralar sunuyor.
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Yeryüzündeki cennet: MARAL ŞELALESİ / ARTVİN Yemyeşil asırlık ağaçlarla bezenen ormanın içerisinden tek bir kırıkla akan şelaleyi yöre halkı, ‘yeryüzündeki cennet’ olarak nitelendiriyor.
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Patika yolu dışında ulaşımın olmadığı Maral şelalesinin bu sayede doğası bozulmadan korunabilmiş. Macahel Vadisi’ndeki şelale 68 metreden vadi tabanına dökülüyor.
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Bulutların üzerinde: POKUT YAYLASI / RİZE Büyükşehirlerin kavurucu sıcaklarından kaçıp bulutların üzerindeki doğa harikası Pokut’a gidilmeli. Normalde 1800 metre yükseklikten sonra ağaç yetişmez ama aldığı rüzgârlar neticesinde yayla çam ağaçlarıyla dolu.
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Serin ve tertemiz havası, yayla çiçekleri, etraftaki yaylaların manzaraları, patika yolları ve yayla evleriyle buraya hayran kalacaksınız.