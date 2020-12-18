Karadeniz'in keşfedilmeyi bekleyen 10 doğa harikası

Doğal ağaç müzesi: ÖRÜMCEK ORMANLARI / GÜMÜŞHANE

1998’de koruma alanı ilan edilen Örümcek Ormanları 2 bin 630 dekarlık bir alanı kaplıyor. Kürtün’e 17 km uzaklıkta olan bu alanda Avrupa ve Kafkaslar’ın en boylu ve çaplı ladin ve göknarları bulunuyor. Ortalama 417 yaşına varan ağaçlar 4 asra şahitlik etmenin verdiği gururla dimdik yükseliyor.