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Seyahat
İHA
Haber Giriş: 07 Mayıs 2020 - 14:54,

Kahramanmaraş'ın kartpostallık manzaraları

Kahramanmaraş'ta Doğan Yenigül adlı genç, gezip gördüğü yerleri fotoğraflayıp kentin tanıtımına katkı sağlıyor.

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35 yaşındaki Doğan Yenigül, 13 yıldır Kahramanmaraş'ın her köşesini gezerek 10 binin üzerinde fotoğraf çekti. Sabahın erken saatlerinde kalkıp güneşin doğuşunu izleyerek huzur bulduğunu söyleyen Yenigül, "22 yaşındayken aktif şekilde dağcı kulüplerine, doğa gezilerine katılmaya başladım. İnsanların bilmediği güzellikleri keşfetmek ve onları fotoğraflayıp doğa severlerin beğenisine sunmak en büyük hayalimdi. Memleketimin mükemmel bir doğası var.

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Bu mükemmellikleri hem yaşamak hem de fotoğraflamak anlatılmaz bir duygu. Hafta sonları manzaraya karşı çadırlarımızı kurarak gözlerimizi eşsiz manzaralara açtık. Bu güzellikleri mutlaka herkes yaşamalı.

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zellikle bulutların üzerindeki heyecanımı, o anki fotoğrafladığım manzara tarif edilemez bir mutluluktu. Kahramanmaraş’ın güzelliklerini fotoğraflamaya ve kentin tanıtımına katkı sunmaya devam edeceğim" dedi.

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