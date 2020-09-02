Huzur ve barış kenti: Antalya

Bölgenin dışarıdan gelen pek çok saldırı girişimine ve işgale tanıklık ettiğini kaydeden Çimrin, şu değerlendirmede bulundu:"Her ne kadar dışarıdan gelen işgaller ve saldırılar olsa da ve bunlara bağlı isyanlar gerçekleşmiş olsa da bölgede yaşayan halklar arasında sıklıkla gerçekleşen bir çatışmaya dair henüz bir iz yok. Öte yandan çeşitli kaynaklar bölgenin çok ırklı bir yapıya sahip olduğunu kaydediyor. Bu yönüyle Antalya'ya farklı kültürlerin, renklerin bir arada binlerce yıldır yaşadığı bir coğrafya denilebilir. Günümüzde de onlarca milletten insanın turizm faaliyetleri kapsamında geldiği bu bölgenin, bu yönüyle tarihin en eski dönemlerinden beri bir huzur adası olduğunu bugünkü verilerle söylemek mümkün."