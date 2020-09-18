Hiç görmeden aldığı araziyi çiftliğe dönüştürdü

"BURADA HUZUR BULDUM" Doğayı ve hayvanları çok sevdiğini belirten Özorman, "Burada huzur buldum. Ne İstanbul'un gürültüsü ne de koronavirüs var. Bu araziyi tesadüfen görmeden aldım. Daha sonra gördüğümde yerleşmeye karar verdim" diye konuştu.