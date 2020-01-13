Günde 10 dolarla boydan boya Asya... "Yolda Türk olduğumu öğrenenler ilginç tepkiler gösterdi"

Endonezya’da parasız geçen günler Sonra yurda dönüp biraz mola verip, daha uzun bir maceraya adım attınız. Bu rotanızdan ve yaşadıklarınızdan da bahsedebilir misiniz?

İlk durağım Tayland oldu. Bir ay kaldım ve hayatımda ilk kez dalış yaptım. Sonra otostopla sınır ülkesi Malezya'ya geçtim. Langkawi Adası, sokak sanatlarıyla ünlü Penang Adası, ülkenin tarım kaynağı Cameron Highlands, başkent Kuala Lumpur'u ve son olarak da barış şehri Malakka'yı gezerek ülkeden ayrıldım. Sonra yol beni Singapur’a götürdü. Burada bir ailenin köpeklerine bakarak üç hafta boyunca hem çalıştım hem de keşfe çıktım.