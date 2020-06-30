Gümüşhane'de '40 gözeli şelale' huzur veriyor

Tüm doğaseverleri, tüm vatandaşlarımızı Tomara Şelalesi Tabiat Parkını ziyaret etmeye bekliyoruz” dedi.Turizm duayenleri tarafından Türkiye’de ziyaret edilmesi tavsiye edilen 10 şelaleden birisi olarak Tomara Şelalesinin gösterildiğini hatırlatan Kara, Tomara’yı diğer şelalelerden ayıran konulardan birisinin de suyunun soğukluğu olduğunu belirterek, “Suda ayağınız veya elinizi en fazla 1 dakika tutabiliyorsunuz. O kadar soğukki daha sonra ayağınızı hissetmiyorsunuz. Sudan çıktıktan sonra yürürken pamuk üzerinde yürüyor gibi hissedeceksiniz” diye konuştu.Kara, bölgenin harika bir doğaya ve suya sahip olduğunu belirterek herkesi Tomara Şelalesi Tabiat Parkı’na davet etti.Şiran ilçe merkezine 23, Gümüşhane il merkezine de 114 kilometre uzaklıkta bulunan Tomara Şelalesi Tabiat Parkında hem Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü hem de işletmeci tarafından gelişme planına uygun olarak yapılan kamelyalar, ağaç köprüler, otopark ve yürüyüş yollarının yanısıra 300 kişinin aynı anda yemek yiyebileceği restoran ve çocuk oyun alanlarıyla şelaleyi tam karşıdan izleme imkanı sunan cam seyir terası yer alıyor.