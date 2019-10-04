Ege’nin saklı kalmış köyleri! Kalabalıklardan kaçmak, huzur bulmak için tam zamanı...

Serhan Yedig Gazeteci, gezgin

Biblo gibi, küçük ve sakin: İnecik / İZMİR

İzmir Karaburun’a 13 kilometre uzakta. Görkemli bir kaya blokundan oluşan Akdağ’ın eteklerinde, yaklaşık 200 metre irtifadan zeytinlikleri ve Ege Denizi’ni görüyor. Özgün mimarisini önemli ölçüde koruyan köy için Serhan Yedig “Asırlık çınarların gölgelediği meydanı ve manzaralı tarihi camisiyle biblo gibi küçük ve çok sakin bir köy. Yazın sanat etkinlikleri de düzenleniyor” diye anlatıyor.