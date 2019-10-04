Ege’nin saklı kalmış köyleri! Kalabalıklardan kaçmak, huzur bulmak için tam zamanı...
Kalabalıklardan kaçmak, huzur bulmak, bilinmeyeni keşfetmek istiyorsanız bu liste tam size göre… Seyahat yazarlarına ve gezginlere, Ege’nin gizli kalmış 10 köyünü sorduk. Karşımıza 10 saklı cennet çıktı.
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Kalabalıklardan kaçmak, huzur bulmak, bilinmeyeni keşfetmek istiyorsanız bu liste tam size göre… Seyahat yazarlarına ve gezginlere, Ege’nin gizli kalmış 10 köyünü sorduk. Karşımıza 10 saklı cennet çıktı.
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Bahar Akıncı Seyahat yazarı Zaman durmuş gibi: Doğanbey / AYDIN Aydın Söke’ye 30 kilometre uzaklıkta olan ve sırtını Dilek Dağları’na yaslamış köy, mübadele ile Yunanistan’a göç eden Rumlardan kalma bir yerleşim.
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Mimarisiyle büyük ilgi çeken köyün taş evleri, dar sokakları ve doğal güzellikleri görülmeye değer. Bahar Akıncı “Bu köy, sanki zamanın bir yerinde durmuş hissi uyandırıyor” diyor.
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Sinan Hamamsarılar / Yeme-içme ve seyahat yazarı İçinde antik kent var: Eskihisar / MUĞLA Muğla’nın Yatağan ilçesine bağlı köy, Stratonikeia Antik Kenti’ni, beş asırlık Şaban Ağa Camii’ni barındırıyor.
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Cami, Cumhuriyet dönemi öncesinde kilise olarak kullanılmış. Sinan Hamamsarılar “Köyün yeni ismi sıradan gibi gelebilir ama Stratonikeia Antik Kenti’ni içinde barındıran bu köy, yoldan görülemediği için sürekli gözden kaçan bir tarihi değer” diyor.
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Melih Uslu / Seyahat yazarı Keşfedilmeyi bekliyor: Turgut / MUĞLA Marmaris’in şelaleleri, plajı, narenciye bahçeleri ve el dokuması halılarıyla ünlü köyü Turgut, birçok doğal ve tarihi zenginlik barındırıyor. Köyden üç kilometre uzaklıkta Hydas Antik Kenti yer alıyor.
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Turgut Kalesi olarak anılan Hydas akropolünün kalıntıları arasında kent kapıları, kale duvarları ve sarnıç bulunuyor. Melih Uslu “Tarihi dokusu olan bu köyün her köşesi keşfedilmeyi bekliyor” diyor.
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Faruk Akbaş / Doğa fotoğrafçısı Göl kıyısında, tarihin içinde: Kapkırı / MUĞLA Bafa Köyü ile Beşparmak Dağları arasında yer alan Kapıkırı Köyü bozulmamış doğası, temiz havası ve bol rüzgârıyla ünlü.
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Göl kenarında bulunan ve kayalar üzerine kurulu olan köy antik yapılarla iç içe. Faruk Akbaş “Bafa Gölü kıyısında Heraklia Antik Kenti ile iç içe sessiz bir köyümüz.
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Beşparmak Dağları’nın manzarası, eteklerindeki kiliseler ve mağara resimleri köye ayrı bir özellik katıyor” diyor.
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Saffet Emre Tonguç: Hürriyet Seyahat yazarı Bodrumlunun tatil köyü: Mazı /MUĞLA Bodrum’a bağlı bir mahalle olarak geçmesine karşın o Karyalılardan günümüze gelen sekiz koya sahip bir sahil köyü. Mavi yolculukların uğrak yeri olan köy.
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Saffet Emre Tonguç “Bodrum’un gör-görül ‘beach’lerinden bıktıysanız 45 dakika uzaktaki bu köye gidin. Sakin, huzurlu ve daha ucuz bir alternatif olan köy turkuvaz sularda yüzmek için de ideal” diyor.
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Serhan Yedig Gazeteci, gezgin Biblo gibi, küçük ve sakin: İnecik / İZMİR İzmir Karaburun’a 13 kilometre uzakta. Görkemli bir kaya blokundan oluşan Akdağ’ın eteklerinde, yaklaşık 200 metre irtifadan zeytinlikleri ve Ege Denizi’ni görüyor. Özgün mimarisini önemli ölçüde koruyan köy için Serhan Yedig “Asırlık çınarların gölgelediği meydanı ve manzaralı tarihi camisiyle biblo gibi küçük ve çok sakin bir köy. Yazın sanat etkinlikleri de düzenleniyor” diye anlatıyor.
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Kansu Şarman / Atlas Dergisi Yayın Yönetmeni Denize kadar inen zeytinler: Bademli / İZMİR İzmir’in Dikili ilçesine bağlı köy ilçeye beş kilometre uzaklıkta... Mübadeleden önceki adı ‘Angelos’ olan köy, denize kadar uzanan zeytin ağaçları ve taş evleri ile dokusunu korumayı başarabilmiş.
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Kansu Şarman “Köy sınırları içindeki Killik Koyu, Pisa Koyu, Zindancık Koyu ve nefis görüntüsüyle Kalem Adası ve Garip Ada manzarası köyün güzelliğine güzellik katıyor” diyor.
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Neptün Soyer / Köykoop İzmir İl Başkanı Tarih öncesine uzanıyor: Karadere / İZMİR İzmir’in Kınık ilçesine bağlı Karadere Köyü Cilalı Taş Dönemi’nden kalma izler taşıyor. Köyün sırtını yasladığı Yunt Dağı’nın tepesinde bulunan Mamurt Kale olarak bilinen yerde, sur duvarları yıkıntıları arasında Kybele Tapınağı kalıntıları bulunuyor. Neptün Soyer “Karadere köyü İzmir’in saklı kalmış ama mutlaka görülmesi gereken hazinelerinden biri” diyor.
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Murat Köksal / Atlas Dergisi Yayın Direktörü Gökyüzüne asılı köy: Demircidere / BALIKESİR Ayvalık Kozak Yaylası’nda bulunuyor. Ağaçların gölgelediği köy meydanındaki çay bahçesinin hemen yanında etnografya müzesi var. Murat Köksal “Ayvalık Bergama arasındaki fıstık çamlarıyla kaplı yolda sayısız gizli güzel köy var. Bunların en güzellerinden Demircidere’de Türkmenlerin geçmişinden izler keşfedebilirsiniz. Şansınız varsa köy pazarını görmeden dönmeyin” diyor.
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Banu Şen / Posta Gazetesi Ege Bölge Ekleri Yay. Yön. Bir dönemin başkenti: Birgi / İZMİR İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi Köyü, Bozdağ eteklerinde yer alan bir doğa ve tarih hazinesi. Köy geleneksel mimarinin bir başyapıtı olarak kabul edilen Çakırağa Konağı’yla ünlü! Friglerden Perslere, Bizans’tan Osmanlı’ya çok uzun bir tarihe sahip
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Banu Şen “Bir dönem başkentlik de yapmış olan Birgi’nin konakları ve Ulu Cami mutlaka görülmeli” diyor. Fotoğraf: Sevil MERT / Hürriyet Seyahat Gezgini