Dünyanın en görkemli tren istasyonları… Listede Türkiye’den de iki yer var

Antwerpen-Centraal, Anvers, BELÇİKA Antwerpen-Centraal, süslü bir bina ve tam bir mühendislik şaheseri. 1905 yılında tamamlanan taş kaplı terminal binası, bekleme salonunun üzerindeki geniş bir kubbe ve birbirinin üzerine dört seviyede inşa edilmiş modern raylarla oldukça etkileyici. Dünyanın en güzel istasyonlarından biri olarak kabul edilen bu tarihi mimarinin ve modern mühendisliğin uyum içinde nasıl bir arada var olabileceğinin harika bir örneği.