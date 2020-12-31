Dünyanın en görkemli tren istasyonları… Listede Türkiye’den de iki yer var
Büyüleyici bir tren yolculuğu hepimizin hayalidir. İster yemyeşil doğanın içinde ister engebeli dağlarda ister lüks ister sıradan olsun, hayatta bir kez yapılacaklar listesinde yerini alır. Klasik başyapıtlardan modern harikalara kadar, sizin için derlediğimiz dünyanın dört bir yanındaki büyüleyici tren istasyonları turumuza katılın.
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İşte dünyanın en güzel tren istasyonları...
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Grand Central Terminal, New York City, ABD
1913'te açılan Grand Central, her zaman şehrin ziyaretçilerini ihtişamla karşılamayı amaçlıyordu. Yüksek kemerleri ve mermer cephesi, şıklığı verimlilikle birleştiren pratik tasarımı ve yenilikçi mühendisliğiyle görülmeye değer. İstasyon Manhattan'ın Midtown'ını canlandırdı ve ülkenin finansal, ticari ve kültürel başkentinin görkemli bir anıtı olarak görüldü. Bugün New York'un en tanınmış yerlerinden biri olarak tanımlanıyor.
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Chhatrapati Shivaji Terminus, Mumbai, HİNDİSTAN
Eskiden Victoria İstasyonu olarak bilinen bu Viktorya dönemi ‘Gotik Uyanış’ başyapıtı, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde ve Mumbai'deki en ünlü binalardan biri. 1878'den 10 yıl sonra inşa edilen bu bina, İngiliz ve Hint kültürünün birbirini nasıl etkilediğinin olağanüstü bir örneğidir. Bu görkemli binanın yapımı için İngiliz mimarlar, dikkat çekici taş kubbe ve Hint saraylarına özgü sivri kemerler gibi Hint mimari geleneğine özgü ayrıntıları dahil etmek için Hintli ustalarla birlikte çalıştı.
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Liege-Guillemins, Liege, BELÇİKA
Paris, Frankfurt ve Dortmund arasında seyahat eden yüksek hızlı trenler için önemli bir merkez olan Belçika'daki nefes kesici Liège-Guillemins istasyonu, İspanyol mimar Santiago Calatrava tarafından tasarlanan modern bir şaheser. 2009 yılında tamamlanan, beş platformu kaplayan ve 476 fitten (145 m) fazla uzanan tonozlu cam, çelik ve beyaz beton bir kanopiye sahip.
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Dunedin İstasyonu, Dunedin, YENİ ZELLANDA
Genellikle “Zencefilli Ev” olarak adlandırılan, Dunedin istasyonunun siyah bazalt kaya üzerindeki beyaz Oamaru kireçtaşı, ona karakteristik görünüm verir. Şu anda istasyon olarak kullanılmıyor olsa da Dunedin'in en önemli yerlerinden biri olmaya devam ediyor. Zemin katında bir restoran bulunuyor ve bitişiğindeki otopark her cumartesi Otago Çiftçi Pazarı olarak kullanılıyor.
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Antwerpen-Centraal, Anvers, BELÇİKA
Antwerpen-Centraal, süslü bir bina ve tam bir mühendislik şaheseri. 1905 yılında tamamlanan taş kaplı terminal binası, bekleme salonunun üzerindeki geniş bir kubbe ve birbirinin üzerine dört seviyede inşa edilmiş modern raylarla oldukça etkileyici. Dünyanın en güzel istasyonlarından biri olarak kabul edilen bu tarihi mimarinin ve modern mühendisliğin uyum içinde nasıl bir arada var olabileceğinin harika bir örneği.
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İstanbul Sirkeci Tren Garı, İstanbul, TÜRKİYE
İstanbul tarihini yaşatan bu istasyon, Doğu Ekspresi'nin doğu terminali olarak Doğu Demiryolu tarafından 1890 yılında inşa edilmiş.
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Milano Centrale, Milano, İTALYA
80 yıldan daha uzun bir süre önce açılan istasyonun heybetli cephesi, etkileyici detaylarından sadece biri. Washington DC'deki Union Station'dan sonra modellenen Milano Centrale, 1931'de açıldı. Bir dizi heykel ile süslenmiş olan bu bina, en çok Art Deco ve Art Nouveau olmak üzere birçok mimari tarzın bir karışımı.
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Rotterdam Centraal, Rotterdam, HOLLANDA
Hollanda'nın en önemli ulaşım merkezlerinden biri olan istasyon, Amsterdam'ın Schiphol Havaalanı kadar çok sayıda yolcuya hizmet veriyor. Ultra-modern mimarinin bir şehir manzarasına nasıl kusursuz bir şekilde sığabileceğinin mükemmel bir örneği olan Rotterdam Centraal'ın paslanmaz çelik kaplı çatısı şehrin kalbine işaret ediyor ve ana salon, genellikle çeşitli etkinlikler için kullanılan geniş bir kamusal alana açılıyor.
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Caminhos de Ferro de Moçambique, Maputo, MOZAMBİK
Bu istasyonun neden her zaman dünyanın en güzelleri arasında yer aldığını anlamak çok zor olmasa gerek. Pastel yeşili Beaux-Arts dış cephesi, mermer sütunlar ve ferforje kafes işçiliği ile birlikte süslü görünümüne katkıda bulunuyor. Tren istasyonunun yanı sıra, binada bir müze de var ve düzenli müzik etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.
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Madrid Atocha, Madrid, İSPANYA
Binanın geçmişi 1851 yılına dayanıyor ve bahçe, istasyonun genişletilmesinden önce eski tren iniş alanı olan yeri kaplıyor. Kemerli tavan penceresinin altında yaşayan yaklaşık 260 farklı türden 7.000'den fazla bitki var. Ayrıca çevresinde çok çeşitli mağazalar, kafeler ve bir gece kulübü bulacaksınız.
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Amsterdam Centraal, Amsterdam, HOLLANDA
Amsterdam'daki Rijksmuseum'un da mimarı olan Pierre Cuypers tarafından tasarlanan istasyon, Gotik ve Rönesans Revival stillerinin bir birleşimi. O zamanlar ülkenin ekonomik ve kolonyal gücünü kutlamak ve yüceltmek için tasarlanan bina ilk olarak 1889'da açıldı ve o zamandan beri kaçırılmayacak bir cazibe merkezi oldu.
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Kuala Lumpur Tren İstasyonu, MALEZYA
Çeşitli tarzları harmanlamanın bir başka çarpıcı örneği olan bu Neo-Mağribi binası, İslami bir dış cephe ve tipik bir Viktorya dönemi İngiliz iç mekânı, şehrin en çok fotoğraflanan simge yapılarından bazıları. Bina inşaat halindeyken, çatı katı tasarımı İngiliz standartlarını karşılamadığı için önemli bir gecikme yaşanmış. Şehrin tüm yıl boyunca sıcak ve nemli havası göz önüne alındığında, 1 metre karı destekleyebilmesi gerekiyordu, bu da pek olası gözükmüyor.
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Gare de Lyon, Paris, FRANSA
Fransa'nın en yoğun üçüncü durağı olan Paris'teki Gare de Lyon, 1900 Paris Fuarı için inşa edildi ve dönemin mimarisinin mükemmel bir örneği. Binanın 67 metre yüksekliğindeki saat kulesi, Place Louis-Armand'ın üzerinde yükseliyor ve Londra'daki Big Ben'in evi olan Elizabeth Kulesi'nin tarzını andırıyor. İstasyon aynı zamanda 1901'den beri yolculara yiyecek ve içecek servisi yapan efsanevi restoran Le Train Bleu'ya da ev sahipliği yapıyor.
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Kanazawa İstasyonu, JAPONYA
Japonya'daki Kanazawa İstasyonu, geleneğe selam veren modern mimarinin mükemmel bir karışımı… Sembolizm ve şehrin tarihine bağlantılar hem dış hem de iç detaylarda görülebilir. İstasyonun en dikkat çekici kısmı ise, genellikle bir Japon tapınağının girişinde bulunan geleneksel torii kapısına benzeyen ahşap kapısı... Uzaktan, bina geleneksel bir samuray kaskı şeklini alıyor. Kanazawa bir kültür şehridir ve miras niteliğindeki ahşap ve seramik el sanatları istasyon boyunca göze çarpan detaylar arasında yer alıyor.
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Haydarpaşa Tren Garı, İstanbul, TÜRKİYE
Artık kullanılmıyor olsa da Haydarpaşa, şehrin en önemli simge yapılarından biri ve Doğu ile Batı arasında sembolik bir geçit. 1908 yılında inşa edilen yapı, Orient Ekspresi'nden gelen yolcuların Boğaz'ı Sirkeci Terminali'nden geçerek Türkiye'nin geri kalanına ve Bağdat'a yolculuklarına devam etmelerine izin verdi.
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Kazansky Demiryolu Terminali, Moskova, RUSYA
Moskova'nın en büyük tren istasyonu olan Kazansky, bir zamanlar lüks bir restoran, şimdi bir iş sınıfı salonu, tavanları ekonomik kalkınmayı, yeni Sovyet cumhuriyetlerini ve işçi yürüyüşlerini tasvir eden fresklerle kaplı. Stillerin benzersiz kombinasyonu, iç işin, İmparatorluk Rusya'sının zenginliğini tasvir eden Rus Devrimi'nden önce başlatılmış olmasından kaynaklanıyor.
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Union Station, Chicago, ABD
Devasa bekleme salonu ile tanınan Chicago's Union Station, zeminden 35metre yükseklikte, 67metre uzunluğunda, beşik tonozlu bir tavan penceresiyle ünlü. 2015 yılında istasyonun sahibi olan Amtrak, aşınmış merdivenleri Roma yakınlarındaki orijinal taş ocağından alınan mermerle değiştirmek de dahil olmak üzere tamamen yeniledi. Restorasyon 2018'de tamamlandı ve istasyon, şehirdeki birçok rehberli turun popüler durağı oldu.
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Flinders Street Station, Melbourne, AVUSTRALYA
Avustralya'daki ilk tren istasyonu olan Flinders Street, 1854'ten beri Melbourne'un kalbi diyebiliriz. Şehrin kültürel bir simgesi olan bina, Art Nouveau kubbesi, saat kulesi ve zamanla dönüşen kemerli girişi ile biliniyor. Ayrıca şehirdeki en popüler buluşma noktası.
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Luz Station, Sao Paulo, BREZİLYA
İstasyon ilk olarak İngiltere'nin Glasgow kentinde Walter Macfarlane & Co Saracen Foundry tarafından inşa edildi, ardından sökülüp 1901'de yeniden birleştirilip açıldığı Brezilya'ya taşındı. São Paulo'daki diğer saatler. Şimdi, şehir manzarası önemli ölçüde değişmiş olsa da istasyon, kahve ithalatının ve ihracatının şehre önemli bir gelir kaynağı olduğu şehrin tarihinin bir hatırlatıcısıdır.
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Hua Hin İstasyonu, TAYLAND
1910'da 6. Kral Rama döneminde inşa edilen Hua Hin, Bangkok'tan kolay erişimi sayesinde kraliyet deniz kenarı kaçamağı haline geldi. Kasaba istasyonun etrafına kademeli olarak inşa edildi ve Avrupalı gurbetçiler bir plaj tatili için Penang ve Singapur'dan seyahat edeceklerdi. 1926'da Hua Hin'de lüks bir otel, iki kraliyet sarayı ve dokuz delikli bir golf sahası vardı. Bugün, popüler bir turistik cazibe merkezi ve günübirlik gezi yeri...
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Estamao do Oriente, Lizbon, PORTEKİZ
Lizbon'un ana ulaşım merkezlerinden biri olan Estação do Oriente, platformları kaplayan Gotik esintili çelik ve cam kafes ile alışılmadık görünümlü bir yapı. İspanyol mimar Santiago Calatrava tarafından 1995 yılında tasarlandı ve istasyon 1998 yılında Expo '98 dünya fuarını kutlayan kutlamaların bir parçası olarak açıldı.
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Gare de Marrakech, Marakeş, FAS
Yeni, daha büyük ve geliştirilmiş Gare de Marrakech, 2008 yılında kapılarını yolculara açtı. İstasyon başlangıçta 1923'ten itibaren bitişik bir binada bulunuyordu. Şehrin Fransız Mahallesi'ndeki Kraliyet Tiyatrosu'nun hemen karşısında yer alan istasyon, geleneksel İslam mimarisi ve modern malzemelerin sofistike bir karışımı ile gözlerinizi yormaz. Kazablanka ve Fes'e bağlantılar sunan istasyon, ana salonu kaplayan heybetli sütunlarla, içeriden de güzel.
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Union Station, Los Angeles, ABD
Yaygın olarak büyük tren istasyonlarının sonuncusu olarak kabul edilen LA Union Station, 1939'da inşa edildi. İstasyonun kendine özgü Mission Revival tarzı, onu şehrin en farklı binalarından biri yapar. İçeride, geniş bilet salonu, Amerikan siyah cevizinden hazırlanmış ahşap bir bilet gişesi ile donatılmıştı ve devasa Art Deco avizeler hala geniş bekleme odasında tavandan sarkıyordu. İstasyonun çoğu büyük ölçüde değişmemiş olsa da orijinal bilet lobisi şimdi halka kapalı ve özel etkinlikler için kiralanmış veya bir çekim yeri olarak kullanılıyor.