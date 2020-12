Dünyanın en görkemli tren istasyonları… Listede Türkiye’den de iki yer var

Grand Central Terminal, New York City, ABD 1913'te açılan Grand Central, her zaman şehrin ziyaretçilerini ihtişamla karşılamayı amaçlıyordu. Yüksek kemerleri ve mermer cephesi, şıklığı verimlilikle birleştiren pratik tasarımı ve yenilikçi mühendisliğiyle görülmeye değer. İstasyon Manhattan'ın Midtown'ını canlandırdı ve ülkenin finansal, ticari ve kültürel başkentinin görkemli bir anıtı olarak görüldü. Bugün New York'un en tanınmış yerlerinden biri olarak tanımlanıyor.