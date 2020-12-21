Dünyanın en eski yerleşim yerinde ilginç yaşam! Hiçbir parayı kabul etmiyorlar, hatta...

Zaten Hindistan’a gittiğinizde fark edecekseniz bu insanların sevmediği bir şey yok mu diye. O kadar sevgi dolular ki anlatmak imkansız. İneklerin kutsal sayılmasının bir diğer nedeni ise ineklerin tüm kainatın anası olan Tanrıça'nın sembolü olması ve insanlığa olan yararları.