Dünyada sayılı olan damla taş mağarası ziyaretçilerini ağırlıyor

Erzurum'dan mağarayı görmeye gelen Elif Yılmaz da muhteşem bir atmosferle karşılaştığını belirterek, "Yaz tatili için bu bölgeye tur düzenledik. Gümüşhane'nin neresi meşhur diye sorduğumuzda bize Karaca Mağarası'nı önerdiler. Buraya geldiğimizde muhteşem bir atmosferle karşılaştım. Fotoğraf çekmeye de doyamadık. Burayı herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.