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Hürriyet
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Seyahat
DHA
Haber Giriş: 23 Temmuz 2020 - 13:26,

Dünyada sayılı olan damla taş mağarası ziyaretçilerini ağırlıyor

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Cebeli köyü sınırlarında yer alan, dünyanın sayılı damla taş mağaralarından Karaca Mağarası, normalleşme sürecinde yeniden ziyarete açıldı. Mağara, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ziyaret ediliyor.

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Torul ilçesine bağlı Cebeli köyü sınırlarında yer alan, dünyanın sayılı damla taş mağaralarından olan, 150 milyon yıllık olduğu belirtilen Karaca Mağarası, normalleşme sürecinde yeniden ziyarete açıldı.

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Mağara, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ziyaret ediliyor. Hijyen ve sosyal mesafe uyarıcı çizgiler yerleştirilen mağaraya, maskesiz girişe izin verilmiyor.

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Karaca Mağarası'nı ziyarete gelen Köksal Alkan, "İstanbul'da yaşıyorum. Karaca Mağarası açıldı açılalı her sene çocuklarımı ve misafirlerimi burada gezdiriyorum. Buradaki atmosferi görmek için 1 yılın geçmesini zor bekliyoruz" dedi.

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Erzurum'dan mağarayı görmeye gelen Elif Yılmaz da muhteşem bir atmosferle karşılaştığını belirterek, "Yaz tatili için bu bölgeye tur düzenledik. Gümüşhane'nin neresi meşhur diye sorduğumuzda bize Karaca Mağarası'nı önerdiler. Buraya geldiğimizde muhteşem bir atmosferle karşılaştım. Fotoğraf çekmeye de doyamadık. Burayı herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.

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İzmir'den gelen Murat Yiğit ise, "Karaca Mağarası'nı çok merak ediyorduk. Merak ettiğimize de değdi. Mükemmel ötesi bir yer burası. Hayran kaldık. Herkese tavsiye ediyorum gelip görsünler" diye konuştu.

6KARACA MAĞARASI
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KARACA MAĞARASI

Gümüşhane'de yer alan toplam 100 metre uzunluğa, 1500 metre kare genişliğe sahip mağara, elipse benzeyen 4 ayrı bölümün birleşmesi ile meydana geliyor.

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Mağara çok çeşitli renk ve şekillerde damla taşlardan oluşuyor. Sarkıtlar, dikitler, sütunlar ve desenli duvarlar ile içeri doğru gidildikçe huni şeklinde genişleyen mağara, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

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