Dünya harikası Nemrut Dağı’nın eşsiz güzelliği havadan görüntülendi
Dünyanın 8. harikası olarak kabul edilen, devasa heykellerin metrelerce yükseklikteki kardan görünmediği Nemrut Dağı havadan görüntülendi.
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UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde bulunan ve arkeologlar tarafından dünyanın 8. harikası olarak kabul edilen Nemrut Dağı’ndaki devasa heykeller kar nedeniyle görünmüyor.
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Yaklaşık 5 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle batı terasındaki heykellerden sadece bir tanesinin üst kısmı görünürken, doğu terasında ise soğuk hava nedeniyle heykeller buz kesti.
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"Hani o Nemrut'un zirvesindeki heykeller var ya, onlar yok"
Süleyman Özdüzen ve Cengil Aslan isimli iki dağcı yorucu bir yolculuğun sonunda zirveye ulaşarak zirveyi drone ile görüntüledi. Karadut köyünden itibaren yürüyen iki dağcı, 7 saatlik zorlu bir yolculuk yaptı.
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Batı terasına çıkan dağcılar kar altındaki heykelleri göremeyince şaşkınlıklarını gizleyemedi. Dağcılardan Süleyman Özdüzen şaşkınlığını, "Hani o Nemrut'un zirvesindeki heykeller var ya, onlar yok" ifadeleriyle dile getirdi.
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Dağcılar zorlu bir tırmanış gerçekleştirdiklerini ancak çok güzel bir manzara ile karşılaştıklarını belirterek, Nemrut Dağı’nın kış turizmine açılması gerektiğini dile getirdi.
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Batı terasındaki heykellerin tamamen kar altında kaldığı, doğu terasındaki heykellerin buz tuttuğu 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı’nda muhteşem bir görüntü ortaya çıktı.