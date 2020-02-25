Dünya harikası Nemrut Dağı’nın eşsiz güzelliği havadan görüntülendi

"Hani o Nemrut'un zirvesindeki heykeller var ya, onlar yok" Süleyman Özdüzen ve Cengil Aslan isimli iki dağcı yorucu bir yolculuğun sonunda zirveye ulaşarak zirveyi drone ile görüntüledi. Karadut köyünden itibaren yürüyen iki dağcı, 7 saatlik zorlu bir yolculuk yaptı.