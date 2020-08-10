Ayasofya’nın muslukları da burada...Binlerce tarihi musluk bu müzede buluşacak

Turhan, "Mesela dünyada ilk defa kullanılan sıcak ve soğuk suyu ılık hale getiren bataryalar var burada. Bu boyutta bir koleksiyon benim bildiğim kadarıyla dünya üzerinde yok. Ayasofya'nın cami olarak kullanıldığı dönemde 30’un üzerinde abdest alma yeri vardı. Günümüzde buradaki musluklar boştu. Ben de buraların yenilenmesi konusunda yardımcı oldum ve oradaki tüm muslukları birebir yeniden döktürerek yeniledik. Bir tanesini de hatıra olarak aldım. Buradaki tüm eserleri Sultanahmet’te, Topkapı Sarayı’na yakın bir yerde sergilemek ve tüm dünyaya da göstermek gerekiyor” dedi.